Opleiding in Amerika en scenarioschrijver van ‘Professor T’: misdaadauteur Piet Baete is nieuwe hoofdscenarist van ‘Thuis’

Moord ontrafelen

Maar niet alleen in de schrijvers- en televisiewereld is Baete een bekende naam. Zo is hij ook een stevig voorstander van de statement-analyse. Dat is een onderzoeksmethode die erop gericht is om misleiding en leugens te detecteren in taalgebruik. Baete legde het in deze krant ooit uit aan de hand van een voorbeeld: “Bij een verkrachting vragen we aan het slachtoffer om haar relaas te vertellen zonder zelf vragen stellen. Zegt het slachtoffer: ‘Na de verkrachting zijn we naar huis gereden’, dan is dat opmerkelijk omdat in de meeste gevallen er geen sprake is van ‘we’. Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van een verkrachting zich instinctief nooit gaan verbinden met hun dader door ‘we’ te gebruiken, maar eerder gaan zeggen: “hij heeft me dan naar huis gereden.”