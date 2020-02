Ophef over metamorfose van Brahim in musical ‘Pocahontas’: “Dit is zo stereotiep” BDB

26 februari 2020

18u58

Bron: Twitter 9 Showbizz “Please, zeg dat dit Photoshop is.” De reacties op Twitter over de metamorfose van Brahim Attaeb (36) voor de musical ‘Pocahontas’ zijn verdeeld. De zanger en presentator kruipt in de huid van indianenopperhoofd Powatan en krijgt voor die rol een dikke laag make-up en een traditioneel kostuum. En die make-over doet sommige wenkbrauwen fronsen.

Meer dan een uur nam Brahim plaats in de make-upstoel voor zijn debuut als nieuwbakken muscialacteur. “Nu ik dit kostuum aan heb, besef ik dat dit écht is, geen weg terug. Laat maar komen, ik heb er zin in”, vertelde hij eerder deze week aan onze site. De zanger en presentator is voor de rol van opperhoofd Powatan enkele tinten donkerder gemaakt en kreeg enkele traditionele witte en rode strepen op z’n gezicht.

Die metamorfose wordt echter niet bij iedereen op applaus onthaald. “Bij deze neemt de Marokkaanse gemeenschap afstand van Brahim”, tweet Benny Touzine. “Net zoals ik het raar vond dat een witte vrouw Yasmine speelde in ‘Aladdin’, heb ik moeite met Brahim die een paar tinten donkerder is gemaakt op deze poster”, vult een andere twitteraar aan. “Gewoon allemaal op 1 grote, rommelige hoop gegooid.”

Ook illustrator Jeroen Van Zwol neemt de make-over van Brahim op de korrel. “Aalst carnaval is gedaan maar niet gevreesd, vrienden”, schrijft hij bij de affiche van de musical. Daarmee steekt hij de draak met het erg stereotiepe uiterlijk van het personage. “Ik veroordeel dit”, verduidelijkt hij verder. “Dit is een stuk van een productiehuis dat in het verleden al in opspraak is gekomen door blanke acteurs te casten voor gekleurde personages en het gebruik van racistische make-up.” “Ze hebben zelfs doodleuk een timelapse van de metamorfose op Instagram gezet, om in de schijnwerpers te zetten hoe hard ze aan blackface doen bij Brahim”, reageert ook Kady De Schrijver. “Ik hoop dat dit Photshop is”, tweet iemand anders. “Dit is zo stereotiep”, vult iemand aan.

Bij theatergezelschap Uitgezonderd! beklemtonen ze echter dat ze grondige research gedaan hebben over de styling van het personage van Brahim. “We hebben ons hiervoor gebaseerd op het uiterlijk van een typische Noord-Amerikaanse indiaan. Zowel wat de huidskleur en de huidschilderingen als de veertooi en het kostuum betreft. Dit met als doel om het zo authentiek mogelijk te maken. Ik kan echt met de hand op het hart zeggen dat we dit grondig bestudeerd hebben”, vertelt woordvoerster Katrien Adriaens.

Dat gaf ook James Cooke, de baas van het theatergezelschap, mee in een eerder interview. “Alles ziet er bijzonder authentiek uit. Het resultaat is een zeer geloofwaardig indianenopperhoofd. Je kan het verhaal pas juist vertellen wanneer de beelden kloppen. Als ik Brahim zo zie, zijn we daarin geslaagd.”

