Ophef op sociale media: probeerde Lindsay Lohan Syrische kinderen te ontvoeren? EDA

29 september 2018

18u14

Bron: Instagram, Twitter 0 Showbizz Wat is er aan de hand met Lindsay Lohan? De actrice ging deze ochtend live op haar Instagram-account met een bizar reddingsmanoeuvre. Op social media wordt nu echter beweerd dat ze twee jongetjes tegen hun zin bij hun ouders wilde weghalen.

"Vertel Amerika wat jullie nodig hebben en ik zal het voor jullie halen", steekt Lohan van wal op haar Instagram story. Daarna is te zien hoe ze de kinderen vraagt of ze meekomen naar haar auto, zodat ze voor hen kan zorgen. De actrice schijnt ervan overtuigd te zijn dat de kinderen slachtoffer zijn van mensensmokkel en blijft aandringen. Zo erg dat de moeder haar op een gegeven moment een klap verkoopt en het gezin van haar wegvlucht. Lohan, die in het filmpje een mix van Engels en Arabisch spreekt, bleef huilend en zichtbaar verward achter.

De 32-jarige actrice schakelde naar verluidt haar livestream in omdat ze dacht dat ze de kinderen hielp, maar ondanks haar 'heroïsche daad' wordt ze nu op Twitter beschuldigd van poging tot kidnapping.

Lindsay Lohan has lost it... wtf??? pic.twitter.com/c9HSmOZNRw Say My Name(@ Redeezus) link

Iemand schreef: "WTF is er aan de hand met Lindsay Lohan? Ging live en filmde zichzelf terwijl ze deze dakloze mensen hun kinderen stal! #STLA #childtrafficking #LindsayLohan."

Een andere account stelde: "Wat in godsnaam doet Lindsay Lohan in deze video? Wie denkt ze dat ze is, een functionaris voor kinderwelzijn? GTFO #hotmess #sendhelp #thoseaccentsthough."

Bij een andere user klonk het zo: "Fvck!! Die Instagram story van Lindsay Lohan was zo griezelig en episch tegelijk."

Watching Lindsay Lohan’s Instagram live like pic.twitter.com/cTy0O63XpB AA(@ allisona15) link

Activiste op de dool

Op Twitter omschrijft Lohan zichzelf als een activiste, al heeft ze zo haar eigen kijk op de dingen. In het licht van de recente #MeToo-crisis in Hollywood haalde ze eerder al uit naar actrices die van de gelegenheid gebruik maken om in de spotlight te staan door met verzonnen verhalen over seksueel misbruik op de proppen te komen.

Bad trip

Intussen zijn velen ervan overtuigd dat de actrice de nacht van de vermeende ontvoering iets te zwaar had gefuifd of onder invloed verkeerde van drugs. Bij de opening van haar club op Mykonos deze zomer, circuleerde er ook al een filmpje van de actrice op het net waarbij ze duidelijk in hogere sferen vertoefde.

hope lindsay lohan dancing in mykonos is having a good saturday night pic.twitter.com/yilxuWa8eJ 🌈 JL 🌈(@ jldmorris) link