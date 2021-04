Ophef in ‘The Voice’ nu ‘falende’ Tobe toch doorgaat: “Als eens vals zingen niet mag, had Josje nooit in K3 gezeten”

ShowbizzVals zingen en toch de knock-out winnen, het is weinigen gegeven in ‘The Voice’. Toch mocht Tobe (19) van coach Niels Destadsbader vorige week doorstromen in de zangwedstrijd. Tot verbazing van vele kijkers. En van Tobe zelf, die - zo vertelt hij ons - zijn kansen compleet verkeken zag. Waarom haalde hij het toch van de rest? De coaches, medekandidaten en enkele kenners laten hun licht schijnen over de zaak. “Het draait zelfs in ‘The Voice’ allang niet meer enkel om de stem.”