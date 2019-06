Ophef in Nederland rond rapster Anne Frank: “Ik heb shit gestasht in Het Achterhuis” Raounak Khaddari TK

27 juni 2019

09u31

Bron: AD, RTL 4 Showbizz Als rapster voor de naam ‘Anne Frank’ kiezen, dat is vragen om ophef en kritiek. Dat was ongetwijfeld ook een beetje de bedoeling van de 25-jarige Nederlandse nieuwkomer, maar het is haar toch iets zuurder opgebroken dan gedacht. Ze blijkt immers een verleden vol ‘antisemitische’ tweets te hebben.

Anne Frank pronkt op de bovenarm van Ronnie Flex, Anne Frank is getatoeëerd op het gezicht van de Amerikaanse rapper Arnold ­Gutierrez en Justin Bieber hoopt dat Anne Frank een ‘belieber’ zou zijn geweest; het joodse meisje is populair in de rap-en hiphopscene. En deze week trapte ook nog een Nederlandse rapster haar carrière af onder de artiestennaam Anne Frank. De 25-jarige Nederlandse blondine - echte naam onbekend - debuteerde vorige week op het tweede album van rapper Lange Frans met het nummer ‘Silence’, waarin ze samen met Dinardo rapt.

Natuurlijk was er meteen veel gedoe rond die naam. De naam naar een van de boegbeelden van de joodse gemeenschap in Nederland gebruiken als artiestennaam, is dan ook heel opvallend. “Mensen denken direct dat het slecht bedoeld is”, verdedigde ‘Anne Frankje’, zoals ze zichzelf op Instagram noemt, zich. “Maar dat is het niet. De echte reden dat ik voor deze naam heb gekozen, is omdat ik altijd zo werd genoemd. Sinds de ­basisschool is dat al mijn bijnaam. En toen las ik ook haar boeken. Ze is inspirerend, een voorbeeld van hoe je kunt leven in een ondraag­lijke situatie. Ik weet dat we niet in oorlog leven, maar vreedzaam is het in onze wereld ook niet.”

Het blijft echter niet alleen bij de bedenkelijkenaamkeuze. ‘Ik heb shit gestasht in Het Achterhuis’, klinkt het in het nummer in kwestie. “Dat is een beetje ­opscheppen”, valt haar ‘interim-manager’ Frans Frederiks, de echte naam van Lange Frans, haar bij. “Het is absoluut niet ­gemeen bedoeld.”

Antisemitische tweets

Zo positief was haar kijk op de holocaust echter niet altijd, zo bleek al snel. Gisteren deelde het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) een reeks berichten die het antisemitisch noemt. “Al jarenlang tweet deze persoon antisemitische teksten, die haar artiestennaam en haar ‘goede bedoelingen’ in een ander licht plaatsen. Het CIDI vindt deze naamkeuze ongepast. Misdaden van de Holocaust mogen niet worden gebagatelliseerd.”

Hierbij een bloemlezing. Al jarenlang tweet deze persoon antisemitische teksten, die haar artiestennaam en haar 'goede bedoelingen' in een ander licht plaatsen. CIDI vindt deze naamkeuze ongepast. Misdaden van de Holocaust mogen niet worden gebagatelliseerd.

Lange Frans, die Anne zelf vroeg voor zijn nieuwe plaat, was gisteren al meteen een stuk voorzichtiger. Naar eigen zeggen was hij niet op de hoogte van de tweets. “Ik wist dat zij wel gekke dingen zei op Twitter, maar dit was me onbekend”, zegt hij. “Ik ken haar echter al wat langer en zie meer kanten van haar. Ik geloof in haar. Maar toch hebben we besloten om toekomstig materiaal van deze rapster uit te brengen onder de naam Anne, en niet Anne Frank”, lichtte hij toe in RTL Boulevard.

De Anne Frank Stichting laat in een reactie weten de artistieke ­vrijheid van kunstenaars in onze maatschappij een belangrijk goed te vinden. “Maar het gebruik van de naam Anne Frank als artiestennaam is wat ons betreft niet echt gepast. Het getuigt van weinig ­inlevingsvermogen in de gevoelens van alle overlevenden van de Shoah en hun families.”

Nog aantal antisemitische tweets van rapper ('Anne Frank'). Haar zaakwaarnemer heeft een voorbeeldfunctie en moet hier krachtig afstand van nemen.