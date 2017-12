Ophef in Nederland om streaker die zangeres tijdens radioshow aan het huilen brengt Navin Bhagwat kv

23u49

Bron: AD.nl, RTL Nieuws 0 Radio 538 Maan de Steenwinkel, onthutst door de streaker die haar optreden plots kwam verstoren. Showbizz De Nederlandse zender Radio 538 ligt onder vuur omdat een presentator een grap had uitgehaald met zangeres Maan de Steenwinkel die bij velen in het verkeerde keelgat is geschoten. Hij huurde een streaker in om haar te verrassen tijdens de promotie van haar nieuwe single, maar dat liep niet zoals gepland. De beelden circuleren al een tijdje op het internet, maar de bom barstte zondag nadat de Nederlandse zanger Tim Knol naar aanleiding van het fragment opriep tot een boycot van de zender.



Maan was ruim twee weken geleden te gast in de studio van dj Frank Dane om haar nieuw nummer te promoten. Daar werd ze plots verrast door een naakte man in de studio. De artieste schrok zich rot en barstte in huilen uit.

"Ik was al een beetje zenuwachtig voor dit en ik had m'n ogen dicht. En ineens stond er een naakte man voor m'n gezicht," stamelde de 20-jarige zangeres. "Ik kom nooit meer," zei ze voordat ze zich bedacht. "Nee grapje, grapje."

ANP Kippa Maan de Steenwinkel.

Dane en zijn sidekick Jelte van de Goot van 'De Frank en Vrijdag Show' geven toe dat ze voor de grap een streaker ingehuurd hadden. De grappenmakers hadden haar reactie niet verwacht. "Dan is-ie misgegaan. Sorry, wij dachten: we hebben zo'n grappig ding bedacht. Maar dit is nooit de bedoeling geweest." De deejays zetten snel het nummer 'Love the way you lie' van Rihanna op en trachtten Maan op te vrolijken.

Prutsers

Op sociale media barstte zondag echter de bom nadat zanger Tim Knol zich boos maakte over het beeldfragment van de mislukte grap. "Kut radio 538. ONGELOOFLIJKE PRUTSERS. Zo met artiesten omgaan. Niemand moet meer naar die kut radiozender gaan om zijn liedje te promoten. Flikker op," stelde hij in een bericht op Twitter. Hij kreeg veel bijval.

Kut radio @538

ONGELOOFLIJKE PRUTSERS.

Zo met artiesten omgaan. Niemand moet meer naar die kut radiozender gaan om zijn liedje te promoten. Flikker op. https://t.co/OJTyrz1wF8 Tim Knol(@ timknol) link

Onder andere Sjörs Frohlich, hoofdredacteur van de Nederlandse omroep BNR is stellig: "Deze gasten hadden bij mij direct hun biezen mogen pakken."

Deze gasten hadden bij mij direct hun biezen mogen pakken. #respect https://t.co/mqPxxDJnA9 Sjors Fröhlich(@ SjorsFbnr) link

De persdienst van Radio 538 laat weten op zeer korte termijn met een reactie te komen. Het management van Maan weigerde op de ophef in te gaan.

de artiest respectloos als hofnar laten fungeren voor de dj als koning. dat spot met alle artistieke wetten en etiquette en is ranzig a la tv-pendanten als utopia and the like. 538, laat v je horen. @MAAN @Radio538 @LeoBlokhuis #fail stephen emmer(@ stephenemmer) link

In welke werkomgeving kun je zo'n "grap" uithalen en de volgende dag nog een baan hebben? Wat een walgelijke bende. Zou me echt kapot schamen als @frankdane een collega van me zou zijn. Rudi(@ djeezokheregoes) link

Verwerpelijk. Liefde voor @MAAN en een flinke dosis zelfreflectie/evaluatie voor de heren en zender achter deze "grap". Zo ga je niet met mensen om. https://t.co/iUsyTJw5Sj Laura Jansen(@ LauraJansen) link

538-DJ's denken leuk te zijn door zangeres tijdens optreden onverwachts te ''trakteren'' op naakte man voor haar neus. Zangeres barst in tranen uit, en begrijpelijk. Wat is dit voor debiel gedrag? https://t.co/oWGX5Otqo5 Rik de Jong(@ Jongderik) link

Heeft 538 eigenlijk al gereageerd? Want ‘dit waait wel over’ lijkt me hier niet van toepassing. Wat een kotsmisselijke rotgrap. Arme Maan. Jorien de Wit(@ JoriendeWit) link

En ze is voor de verkoop van haar muziek afhankelijk van zo'n zender met morsige mannetjes die denken dat morsigemannetjesfantasietjes leuk zijn. Bah. https://t.co/izJQN11P3w sheila sitalsing(@ sheilasitalsing) link