Ophef bij verkiezing: medekandidates beschuldigen nieuwe Miss Antwerpen van vervalsing TDS

17 september 2019

10u00

Bron: GVA 0 Showbizz Ophef in Missland! Afgelopen weekend werd Celine Van Ouytsel (22) uit Herentals verkozen tot Miss Antwerpen tijdens een ceremonie in Plopsaland De Panne. Iets wat andere kandidates al mijlenver zagen aankomen, gezien zij beweren dat de wedstrijd niet eerlijk is verlopen. Celine heeft dan ook meer 60.000 volgers op Instagram, waardoor de kandidate op massale steun kon rekenen om op haar te stemmen.

“Dit is competitievervalsing”, klinkt het. De opschudding was enkele weken geleden al ontstaan, toen bleek dat iemand die relatief bekend is op Instagram zich kandidaat had gesteld voor de Miss Antwerpenverkiezing. De finale rangschikking wordt dan ook beïnvloed door het aantal sms’jes die elke kandidate weet binnen te halen. En dus had Celine met haar 60.000 volgers volgens haar medekandidaten een stevige voorsprong op de rest. “Op deze manier vertrekken wij al met achterstand voor de verkiezing goed en wel gestart is”, vertelde een medekandidate eerder in Gazet van Antwerpen. “Dat is niet fijn, maar er valt qua reglement niets aan te doen.”

Zeven jaar hard werk

Volgens Van Ouytsel zelf is er geen vuiltje aan de lucht. “Ik kan er toch ook niets aan doen dat mensen mij volgen en mijn foto’s liken? Andere meisjes zijn goed in zingen of dansen of sport: ik ben nu eenmaal beter in sociale media, maar het staat ook de andere kandidates vrij om zichzelf te promoten op Instagram”, verdedigt ze zich. “Het is trouwens niet dat ik daar met het oog op deze verkiezing mee begonnen ben. Ik werk al zeven jaar hard aan mijn account en het opbouwen van die community. En geloof me: niet al mijn zestigduizend volgers hebben op mij gestemd, hoor.” Ook Darline Devos, de organisatrice van Miss België, staat achter Celine. “Ze doet toch niets verkeerd? Elk meisje kan zichzelf vandaag in de kijker werken via sociale media. En eens voor de jury, krijgt ze niet meer punten dan een ander meisje omdat ze zoveel volgers heeft.”