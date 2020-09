Ophef bij ‘Britain’s Got Talent’: meer dan 15.500 klachten na ‘Black Lives Matter’-act TDS

13 september 2020

11u14

Bron: ITV 36 Showbizz Een act van dansgroep ‘Diversity’ bij ‘Britain’s Got Talent’ doet heel wat stof opwaaien. Het Britse overheidsbedrijf Ofcom, dat waakt over media en televisie, heeft inmiddels al meer dan 15.500 klachten ontvangen over het optreden. Kijkers vallen over de politiek geladen boodschap van de act: een dansroutine geïnspireerd door alle ‘Black Lives Matter’-protesten die momenteel gaande zijn.

In de act is onder meer te zien hoe een blanke agent met zijn knie op een danser gaat zitten, een verwijzing naar Amerikaan George Floyd die in mei om het leven kwam door het hardhandige optreden van de politie. De leden van de groep gingen ook allemaal op één knie zitten bij de tekst ‘I can’t breath’, de laatste woorden van Floyd.

De act zaait hoe dan ook verdeeldheid onder kijkers: hoewel heel wat mensen de boodschap achter de performance prijzen, werden op het moment van schrijven al meer dan 15.500 klachten ingediend bij mediawaakhond Ofcom. “We bekijken of dit inging tegen de regels, maar moeten nog beslissen of we een officieel onderzoek openen”, laten zij weten over de ontstane commotie.

De dansgroep heeft intussen ook zelf gereageerd. “Er valt zoveel te zeggen, maar ik zal ons optreden voor zichzelf laten praten”, klinkt het op Instagram. “Ik dank jullie voor de duizenden steunberichten. En de duizenden berichten die ik heb ontvangen vol haat en onwetendheid: ook daarvoor dank ik jullie. Jullie tonen nog maar eens aan wat er moet veranderen, en waarom dit optreden zo belangrijk was voor mij en de rest van onze groep.”

