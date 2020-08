Operazanger Plácido Domingo blijft beschuldigingen ontkennen: “Ik heb nooit iemand misbruikt” BDB

06 augustus 2020

16u55

Bron: ANP 0 Showbizz Operazanger Plácido Domingo (79), die door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van Operazanger Plácido Domingo (79), die door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksuele intimidatie , ontkent alle aantijgingen tegen zijn persoon. Dat doet hij donderdag in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica.

De tenor, die dit jaar ook besmet raakte door het coronavirus en daardoor opgenomen moest worden in het ziekenhuis, wil er alles aan doen om zijn naam te zuiveren. “Ik ben veranderd. Ik ben niet langer bang”, vertelt hij. “Ik heb nooit iemand misbruikt. Ik blijf dat herhalen zolang ik leef.”

Domingo werd in maart opgenomen in het ziekenhuis in Acapulco (Mexico). Inmiddels gaat het weer beter met hem, maar het blijft de Spanjaard moeilijk vallen dat hij zijn oude leven niet kan hernemen. “De beschuldigingen deden mij meer pijn dan het virus”, zegt hij. “Alles wat ik nu nog kan doen, is aanvaarden dat ik niet meer in bepaalde delen van de wereld kan zingen, zoals de Verenigde Staten of mijn thuisland Spanje.”

Drankje in hotelkamer

De operazanger was in oktober genoodzaakt op te stappen bij de Los Angeles Opera na de aantijgingen over seksuele intimidatie. In februari van dit jaar annuleerde de Spaanse regering twee van zijn concerten in Madrid om dezelfde reden.

De wereldberoemde operazanger en dirigent zou vrouwen in zijn omgeving - meestal beginnende operazangeressen - jarenlang lastiggevallen hebben. Vaak begon het met opmerkingen, waarna de beroemde tenor overging op handtastelijkheden en ongevraagde zoenen. De vrouwen werden ’s avonds laat opgebeld, waarna Domingo hen uitnodigde voor een drankje in zijn hotelkamer. Dat leidde enkele keren tot seks. Al zeker twee ondervraagde vrouwen zeggen dat ze als beginnend operazangeres geen ‘nee’ durfen te zeggen en daarom met Domingo naar bed zijn gegaan. De operazanger werd als God aanzien, zeggen ze, en zou hun carrière kapotgemaakt hebben als ze niet op zijn avances waren ingegaan. In enkele gevallen gebeurde dat effectief: enkele veelbelovende vrouwen kregen geen grote rollen meer nadat ze Domingo hadden afgewezen.

