Operatie aan pancreas blijkt succes: "Arno is aan de beterhand" SVH

23 maart 2020

00u00 5 Showbizz Goed nieuw uit het kamp van Arno Hintjes. De 70-jarige zanger viel in januari ten prooi aan pancreaskanker, maar die lijkt voorlopig onder controle. Meer zelfs, de operatie verliep zo goed dat de grijze rockgod weer stilaan van podia mag gaan dromen.

"Na de diagnose is Arno geopereerd", aldus zijn manager Filip De Groote. "En die ingreep is bijzonder goed verlopen. Pancreaskanker is een ziekte die voor veel mensen fataal afloopt, maar Arno heeft blijkbaar het winnende lot uit 'de slechtst denkbare loterij naar de hel' getrokken. Eind deze maand moet hij opnieuw op controle, maar het ziet er goed uit."

Volgens De Groote bestaat zelfs de kans dat Arno dan van de dokters toestemming zal krijgen om opnieuw te beginnen repeteren. "Al moet hij nu vooral revalideren. Binnenshuis. Dat spreekt voor zich in deze tijden.”