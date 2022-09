Openhartige docu over André Hazes Jr. verschijnt in oktober: ‘zijn’ Monique en mama Rachel reageren vol trots

Showbits Zo transfor­meert Josje Huisman naar kerstelf voor Net­flix-film : "Als acteur word je helemaal gek”

Zo vaak gebeurt het niet meer, maar voor de opnames van ‘De Familie Claus 3’ was Josje Huisman (ex-K3) nog eens in ons land. Al voor de derde keer kruipt zij in de huid van een minimensje in de Netflix-productie. “Ik doe dit supergraag”, vertelt ze terwijl ze door de make-up getransformeerd wordt tot elfje. Of ze ook plannen heeft voor nieuwe muziek, ontdek je in een nieuwe Showbits.

6:02