Openhartige Bent Van Looy: "Als je kinderen krijgt, verlies je je ouders" Redactie

09u51

Bron: Radio 2 15 Kristof Ghyselinck Bent Van Looy met zijn partner Martena Showbizz De jonge Bent Van Looy was geen makkelijk kereltje, bekent de zanger van Das Pop in De Rotonde (Radio 2). Misschien was het wel een van de redenen waarom hij ooit getwijfeld heeft om zelf vader te worden. Maar ondanks zijn rebelsheid, heeft hij een goeie relatie met zijn ouders gehouden. Meer nog, sinds de komst van zijn dochter Harper, woont hij terug op een boogscheut van zijn ouderlijk huis waar hij op zijn 16 weg was.

Toch is het helemaal anders dan vroeger, verzekert Bent. "Op het ogenblik dat je kinderen krijgt, verlies je je ouders op een bepaalde manier. Dan worden die opeens grootouders, en dan komt er een ander monster wakker. Dan zijn de ouders die je eigenlijk kent, zijn eigenlijk weg. Ze zien er nog hetzelfde uit, maar zijn plots iemand heel anders: een grootmoeder en grootvader," grinnikt hij.

Back to the roots dus, voor Bent Van Looy, mét vrouw en kind. Dat had hij zich pakweg vijf jaar geleden nog absoluut niet kunnen voorstellen. "Ik was er heel mijn leven vrij zeker van dat het niet voor mij weggelegd was: vader worden. Ik zag het niet gebeuren. Als ik vader zou worden, wilde ik het heel goed doen, en ik dacht dat ik daar te weinig ruimte voor had met al mijn bezigheden. Dus dacht ik: ik doe het maar beter niet."

Zeg nooit nooit

Maar na alweer een lange reis kwam Bent een viertal jaar geleden terug thuis met de plotse gedacht dat hij het misschien toch zou kunnen, dat het vaderschap misschien toch het overwegen waard was. "En dat heb ik toen gezegd tegen Martena, mijn vriendin. Zij herinnert er zich niks meer van, maar ik ben er heel zeker van dat het zo gegaan is," lacht de zanger van Das Pop.

En nu dochter Harper – intussen 3 jaar – er is, moet hij toegeven dat het leven veel minder dramatisch veranderd is dan hij misschien ooit gevreesd had. "Het werk gaat gewoon door. Je werkt hooguit op een iets efficiëntere manier, om je tijd beter te kunnen indelen." De grootste verandering die Bent als vader voelt, is hoe hij in het leven staat. Alles ziet er anders uit, alles ruikt anders, alles wat je doet krijgt een andere bijklank. Omdat je het niet meer enkel voor jezelf doet, maar ook in functie van die nieuwe persoon waarvoor je moet zorgen.

Kortom: Van Looy is een gelukkig man momenteel. "Maar daar moet je wel mee oppassen. Als je té content bent, maak je niet bepaald de spannendste dingen. Ik heb een zekere onrust nodig."

Kristof Ghyselinck