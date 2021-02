Openbaar Ministerie onderzoekt aangifte Gordon tegen anonieme haataccounts

TV Nieuwe docureeks kijkt binnen bij omstreden ‘pornoko­ning’ Dennis Black Magic

17 februari In ‘Dennis vs. Black Magic’ kijkt documentairemaker Peter Boeckx (bekend van onder meer ‘The Sky Is The Limit’) binnen bij omstreden figuur Dennis ‘Black Magic’ Burkas, ook wel bekend van de beruchte ‘Zundays’-feestjes in de Antwerpse Zillion en z'n pornofilms. Het resultaat is vanaf 3 maart te zien op Streamz.