Openbaar Ministerie in Rotterdam looft beloning uit voor gouden tip in zaak rond NikkieTutorials

TV Jennifer Aniston diep geraakt door ‘Friends’-reü­nie: “Het leek net alsof we er gisteren nog stonden”

9:34 Niet alleen de fans zijn lyrisch over de ‘Friends’-reünie, vanavond te zien op Streamz, ook één van de hoofdrolspelers is er nog steeds van ondersteboven. Jennifer Aniston (52) liet in een interview met de Amerikaanse journalist Gayle King weten dat het samenzijn met haar collega’s zeer emotioneel was.