“Open badkamer, open wc” in ‘Gestrand op Honeymoon Island’ ben je maar beter niet te preuts

TV KIJK. Tovenaar waagt zich in ‘The Masked Singer’ aan nummer van George Michael: “Wauw!”

De strijd voor de felbegeerde plekjes in The Big Bang barst vanavond weer los in een gloednieuwe aflevering van ‘The Masked Singer’. Ook Tovenaar haalt alles uit de kast en brengt het nummer ‘Careless Whisper’ van George Michael, inclusief hoge noten én dansmoves. De speurders kijken verwonderd toe. “Wauw!”, klinkt het bij Bart Cannaerts. Maar is het optreden van Tovenaar goed genoeg om door te stoten?