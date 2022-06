Op zoek naar hét liefdeskoppel van 2022: nieuw seizoen ‘Love Island’ start op 11 juli op Streamz

Ghislaine Maxwell onder zelfmoord­toe­zicht geplaatst

Ghislaine Maxwell krijgt extra bewaking om te vermijden dat ze zelfmoord pleegt in de gevangenis in Brooklyn, waar ze al sinds juli 2020 opgesloten zit. Aanklagers eisen immers dat de voormalige levensgezellin van Jeffrey Epstein voor 30 à 55 jaar de cel in gaat. Haar advocaat overweegt om uitstel te vragen voor de uitspraak over de strafmaat, die gepland staat voor aanstaande dinsdag.

26 juni