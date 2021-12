Op z’n 50ste is Ricky Martin eindelijk echt gelukkig: “Ik was nog maar een kind, en opeens werd ik een sekssymbool”

CelebritiesHij baande zich een weg naar de top van de hitlijsten met songs zoals ‘Livin’ La Vida Loca’, ‘She Bangs’ en ‘Maria’. Ricky Martin, die vrijdag zijn vijftigste verjaardag viert, maakte door zijn succes als latin-zanger de weg vrij voor andere grote namen zoals Jennifer Lopez en Enrique Iglesias. Daarnaast is Ricky, die in 2010 openlijk uit de kast kwam, een boegbeeld voor de LGBTQ+-community. Intussen is hij helemaal in het reine met zichzelf, maar de zoektocht naar ware ik was niet gemakkelijk. “Overal draaiden ze mijn muziek, maar ik genoot niet van het leven.”