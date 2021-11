Op visite bij Bowie, Bar Madam, de Withoeve... Met deze routeplanner wandel je langs de vertrouwde plekken van ‘Thuis’

TVBar Madam is al twee jaar een vaste ontmoetingsplek in ‘Thuis’. Maar pas tijdens het dartstoernooi ter ere van Leo kwam de buitenkant van het café duidelijk in beeld. Wil je bij Sam eens een koffietje gaan drinken? Jammer: het gebouw is in het echt geen café. Net zoals de Withoeve geen echte bed and breakfast is. Sommige locaties in ‘Thuis’ kunnen echter wél bezocht worden. Voel je het al kriebelen? Dan is dit de perfecte leidraad om je route te plannen.