Op Q-Pop was het al even Nieuwjaar: zo telde het Sportpaleis af naar 2023

Showbizz IN BEELD. De unieke outfit van Olivia, een hippe Pauline en een glimmende Sam Ryder: artiesten stralen op Q-Pop

Het kruim van de Vlaamse artiestenwereld tekent zaterdagavond present op de eerste editie van Q-Pop. Onder meer Bazart, Camille, Regi, Pommelien Thijs, Metejoor en Berre geven het beste van zichzelf in het Antwerpse Sportpaleis. Ook internationale toppers zoals Songfestivalrevelatie Sam Ryder en de Britse singer-songwriter Tom Grennan treden op tijdens het grootse feest van radiozender Qmusic. Op de rode loper was alvast één ding duidelijk: Bekend Vlaanderen keek - net als Sam Ryder - niet op een lovertje meer op minder. “Als er een avond is waarop je mag opvallen, is het deze wel”, klonk het eensgezind.

26 november