Op pad met de location hunters van ‘Thuis’: “Niet elk huis kan zomaar de nieuwe stek van Waldek, Leo of Kobe worden”

De makers van ‘Thuis’ zijn voortdurend op zoek naar interessante huizen, die als locatie kunnen dienen om er scènes met hun personages op te nemen. “In onze tv-studio in Leuven staan zo’n 15 decorsets bij elkaar”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen aan Primo. “Bar Madam, de flat van Waldek, het advocatenkantoor van Tom: alles staat naast elkaar opgesteld in onze twee grote studio’s. In die decors spelen zich de meeste verhaallijnen van onze personages af. Daar leven, werken en eten ze, of gaan ze uit. Om een reeks te kunnen maken, die zoals ‘Thuis’ elke dag wordt uitgezonden, heb je zo’n studio absoluut nodig. Enkel in vaste decors kan er snel en efficiënt gewerkt worden, omdat het licht, geluid en camera’s allemaal juist staan op- en afgesteld. Als we buiten onze studio opnemen, gaat het allemaal sowieso trager. Logisch, want dan is het een grotere rompslomp. Dan moeten we eerst al het filmmateriaal in- en uitladen en daarna ook nog eens het geluid en het licht afstellen.”