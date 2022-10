"Op mijn dieptepunt had ik 8 gram coke en 2 flessen wodka binnen": André Hazes bekent drugsverslaving, eetstoornis en zelfverminking in docu

ShowbizzOnder grote belangstelling ging woensdagavond de vijfdelige docureeks rond André Hazes (28) in première. De schlagerzanger vertelt daarin niet alleen bloedeerlijk over z'n zware verslaving aan drank en drugs, hij onthult ook dat hij worstelde met de eetstoornis boulimie en aan zelfverminking deed. Ook ex-vriendin Monique Westenberg (44), die drie maanden na hun verloving aan de kant werd geschoven voor Sarah Van Soelen, neemt geen blad voor de mond. “Ik haatte hem, zóveel pijn had ik. Ik wilde het aardappelmesje in zijn voorhoofd steken.”

Aan het begin van de docu krijgen we een erg huiselijke André te zien. De beelden dateren van twee jaar geleden, wanneer de coronapandemie op z'n hoogtepunt zit. Alle optredens zijn geannuleerd en de zanger zit noodgedwongen thuis. Hij ontbijt samen met z’n zoontje Dré en Monique, die dan nog z’n vriendin is, speelt wat PlayStation en beult zich elke dag af in de fitness. “Ik heb me tijdens die periode gestort op gezond worden", vertelt de zanger. “Ik ben overgeschakeld van bier op smoothies en eiwitshakes. Door heel hard te sporten heb ik het gevoel dat ik veel meer aankan. Het zorgt er ook voor dat ik niet de hele tijd zuip.”

Hazes geeft in de documentaire eerlijk toe dat hij verslaafd was. “M’n vader dronk bier tot hij omviel. (André Hazes senior was eveneens zwaar verslaafd aan alcohol, nvdr). Ik dronk ook heel veel, maar ik bleef overeind omdat ik coke gebruikte.” “Sinds m’n vijftiende ben ik eigenlijk nooit nuchter geweest”, biecht hij later op. Volgens moeder Rachel is haar zoon altijd vatbaar geweest voor verslavingen. “André kan niets half. Vroeger was hij verslaafd aan Playstation spelen, dat deed hij dan urenlang. Hetzelfde verhaal met dat sporten - hij moet elke dag naar de fitness.”

Ook daar gaat Hazes tot het uiterste, bekent hij zelf: “Ik gebruikte rond mijn vijftiende voor het eerst drugs, en dat ik daardoor afviel, beviel me wel. Ik was vroeger best dik, en daar werd ik mee gepest. Ik heb dus ook een lange periode overgegeven om af te vallen.” Het is de eerste keer dat hij het over zijn boulimie heeft. En ook de laatste jaren ging het niet beter met zijn sportverslaving. Zo geeft hij toe dat hij hulpmiddeltjes - lees: steroïden - gebruikt. “Ik riep tijdens de coronaperiode heel hard dat ik van m’n verslaving verlost was, maar eigenlijk had ik gewoon een andere verslaving: sporten.”

Quote Hij dacht dat hij overal een rockster was, maar thuis moest ie gewoon m’n wederhelft en een vader zijn. Bij ons moest hij z'n lege bierblik­jes naast de sofa opruimen, en z'n kind in bad en bed stoppen, maar op den duur lukte hem dat niet meer. Monique Westenberg

Alcohol nodig

Op den duur heeft André alcohol nodig om te presteren als zanger. “Op een dag ging ik repeteren in de studio, en m’n zang leek nergens naar”, vertelt hij. “Nadien verzette ik een berg drank - en gebruikte ik ook drugs -, en kwam de organisator van Zwarte Cross onze jamsessie kijken (een van de grootste festivals van Nederland, nvdr). We zijn wat rock beginnen spelen, en ik was zo goed. De dag nadien kreeg ik een mail. We mochten op de affiche van Zwarte Cross staan - niet met onze eigen muziek, maar met die rockmuziek die we de dag ervoor hadden gebracht. Toen dacht ik: oh my god, ik speel en zing beter als ik drink en drugs gebruik. Daar is iets verkeerd gegaan in m’n hoofd. Da’s een cruciaal verkeerd moment geweest.”

Op zijn dieptepunt was André naar eigen zeggen maar liefst 60 uur aan één stuk wakker. Hoe dat kan? Hij had acht gram cocaïne gebruikt en twee flessen wodka gedronken. “Ik wilde doorgebruiken tot mijn hart stopte”, bekent de zanger daarover. De ochtend die daarop volgde werd hij tóch wakker. Dat was de dag dat hij inzag dat hij hulp nodig had, en naar Spanje vertrok om af te kicken, maar niet voor hij op de luchthaven eerst ‘zijn laatste zes glazen wodka’ dronk. Sindsdien is hij clean.

Blijven plakken

Ook Monique komt uitgebreid aan het woord in de docureeks. Ze vertelt hoe ze André acht jaar geleden heeft leren kennen en hoe stapelverliefd ze in ‘t begin waren. “Door het succes heb ik hem helaas ook zien veranderen”, vervolgt ze. “Hij dacht dat hij overal een rockster was, maar thuis moest ie gewoon m’n wederhelft en een vader zijn. Bij ons moest hij z'n lege bierblikjes naast de sofa opruimen, en z'n kind in bad en bed stoppen, maar op den duur lukte hem dat niet meer. Hij was alleen maar bezig met optreden, en als hij wou ontspannen trok hij met z'n vrienden naar de kroeg. ‘Je wil toch niet zoals je vader eindigen?’, zei ik steeds. André begon dan te huilen, maar toch zocht hij geen hulp. Z’n leven was één groot feest, maar wij maakten daar geen deel van uit. Toch bleef ik, want André is de liefde van m’n leven. De lockdowns tijdens de pandemie zorgden nadien ook voor verbetering. Plots kon hij niet meer op café blijven plakken. Al liep het toch nog af en toe mis."

Quote Wat ik gedaan heb toen Monique me aan de deur zette? Opnieuw een nachtje doorge­feest. André Hazes

Monique vertelt daarna hoe ze op een bepaald moment een bericht kreeg van André waarin hij vertelde dat hij niet op tijd thuis zou raken, omdat hij ‘in slaap was gevallen’. “Dat was z'n standaardsmoes, acht jaar lang”, gaat ze verder. “Ik was zo boos, en verbood hem nog naar huis te komen.” Dat André in slaap was gevallen, klopte nochtans deels. “Ik was zo ver weg, en was gewoon ingedommeld terwijl ik een Uber aan het bestellen was”, geeft hij toe. “Wat ik gedaan heb toen Monique me aan de deur zette? Opnieuw een nachtje doorgefeest.”

Zelfverminking

Nochtans heeft André achteraf gezien spijt van zijn gedrag tegenover Monique. “Ik moet eerst mezelf fiksen, daarna wil ik het weer een kans geven”, luidt zijn opvallende visie. Voor Monique is het pijnlijk om te horen, zo vertelt ze hem: “Zoals jij nu bent, is wat ik altijd heb gewild. Ik zou het Dré ook zo hard gunnen. Maar ik ben te bang.” Ze maakt heel duidelijk dat ze geen relatie meer zou kunnen beginnen met André, omdat er al te veel is gebeurd. Hazes heeft ondanks die harde realiteit naar eigen zeggen geen spijt van zijn tattoo van de datum waarop hij haar ten huwelijk vroeg. Al hangt ook aan zijn tattoo’s een verontrustend verhaal vast. “Ik deed een jaar aan zelfverminking”, bekent hij. “Vandaar ook die tattoo’s. Als ik eventjes geluk voelde, liet ik mezelf dat niet toe. Er moest iets tegenover staan.”

In de documentaire vertelt Monique bovendien over haar verdriet nadat André Hazes haar vorig jaar maart verliet voor Sarah van Soelen. Drie maanden eerder had de zanger haar nog ten huwelijk gevraagd. “Ik haatte hem, zóveel pijn had ik. Al was hij maar drie minuten binnen, dan was ik al op. Het aardappelschilmesje dat ik in mijn handen had om groenten te snijden, wilde ik af en toe in zijn voorhoofd steken. Maar dan zei ik: wil je een kopje thee?” Na een halfjaar liep ook de relatie met Van Soelen op de klippen. Momenteel zou hij een relatie hebben met een zekere Sarah Salah, maar daarover is niets te zien in de docu.

Quote Mijn vader zag me niet staan. Dat neemt niet weg dat hij een groots artiest was - voor mij zal hij altijd de allergroot­ste zijn - en dat het publiek hem op handen droeg. Eender wat ik doe: altijd zal hij beter zijn dan mij. André Hazes

Nooit beter dan Hazes senior

Verder zie je hoe Hazes zich heel onzeker voelt over z’n stem. Tijdens de coronpandemie zingt hij amper, en dat lijkt een invloed te hebben op z'n kwaliteiten als zanger. Het boezemt de Nederlander veel angst in. Volgens André vindt die onzekerheid voor een deel z’n oorsprong in de moeilijke band met z’n vader. “Hij zag me niet staan”, vertelt hij. “We mochten niet voor z’n voeten lopen, en deden er eigenlijk niet toe. Dat neemt niet weg dat hij een groots artiest was - voor mij zal hij altijd de allergrootste zijn - en dat het publiek hem op handen droeg. Eender wat ik doe: altijd zal hij beter zijn dan mij.”

Volledig scherm Monique, ex-verloofde van Hazes. © Videoland

De echte droom van André blijkt trouwens het uitbaten van een eigen horecazaak te zijn. Vroeger was acteren ook een ambitie, maar intussen heeft hij dat idee opgeborgen. “Ik acteer al genoeg in het dagelijkse leven”, lacht hij fijntjes.

Alle vijf afleveringen van de André Hazes-docureeks zijn vanaf donderdag 20 oktober te bekijken op Videoland.

