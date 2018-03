Op haar paasbest: Miley Cyrus schittert in schattige fotoshoot EDA

31 maart 2018

10u03

Bron: Instagram 0 Showbizz Lonkt er een feestdag om de hoek? Dan kan je er donder op zeggen dat Miley Cyrus haar voorbereidingen heeft getroffen. De Malibu-zangeres bombardeerde zonet haar Instagram-account met een overdaad aan paasvreugde.

Miley Cyrus is een tikkeltje over the top telkens er wat moet gevierd worden. Dat bewees ze eerder al tijdens Valentijn, Kerstmis en St. Patrick's Day. Voor Pasen heeft ze nu wel uitzonderlijk veel toeters en bellen uit de kast gehaald.

Al komt deze shoot niet volledig uit de lucht gevallen. Miley werd door Vogue uitgenodigd om de wereld een vrolijk Pasen te wensen. Of om het met Cyrus' woorden te zeggen: "Hoppy Easter Erbody".

