Op een armlengte van Tom Cruise: Lukas Dhont straalt tussen de filmsterren op Oscarlunch

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

1. Lukas Dhont (31)

Onze eigen Belgische Lukas Dhont maakt - zoals we allemaal wel weten intussen - kans op de Oscar voor ‘Beste buitenlandse film’ met zijn prent ‘Close’.

2. Tom Cruise (60)

Tom Cruise keerde recent terug als Mitchell in de ‘Top Gun’-sequel ‘Top Gun: Maverick’. Een schot in de roos. Want de prent is namelijk genomineerd in de categorie ‘Beste film’.

3. Angela Bassett (6'4)

Bassett speelt mee in de film ‘Black Panther: Wakanda Forever’ en maakt daardoor kans op een Oscar voor ‘Beste bijrol’.

4. Bill Nighy (73)

Nighy maakt kans op de Oscar voor ‘Beste acteur’ in ‘Living’.

5. Guillermo del Toro (58)

Guillermo del Toro maakt met zijn versie van ‘Pinocchio’ kans op een Oscar voor ‘Beste tekenfilm’. Enkele van zijn concurrenten in die categorie zijn ‘Marcel the Shell With Shoes On’, ‘Puss in Boots: The Last Wish’, ‘The Sea Beast’ en ‘Turning Red’.

6. Colin Farrell (46)

Ook deze Ierse acteur Colin Farrell maakt kans op een Oscar voor ‘Beste acteur’. Hij speelt de hoofdrol in de film ‘The Banshees of Inisherin’. De prent gaat over een levenslange vriendschap die plotseling op de klippen loopt.

7. Brian Tyree Henry (40)

Tyree Henree is genomineerd voor ‘Beste Bijrol’ in de film ‘Causeway’.

8. Diane Warren (66)

Diane Warren schreef de muziek en tekst voor het nummer ‘Applause’ uit de film ‘Tell It Like a Woman’. Daarvoor maakt ze kans op de Oscar voor ‘Beste originele lied’.

9. Jerry Bruckheimer (79)

Jerry Bruckheimer maakt met zijn ‘Top Gun’-sequel ‘Top Gun: Maverick’ kans op een Oscar voor ‘Beste film’.

10. Michelle Yeoh (60)

De Oscarnominatie van actrice Michelle Yeoh maakt deel uit van de elf nominaties voor de film ‘Everyting Everywhere All at Once’. Yeoh zelf maakt kans op de Oscar voor ‘Beste actrice’.

11. Alfonso Cuarón (61)

Cuarón maakt kans op twee Oscars. Die voor ‘Beste film’ en ‘Beste regisseur’ van de film ‘Roma’.

12. Judd Hirsch (87)

Hirsch speelt mee in Spielbergs film ‘The Fabelmans’ en maakt kans op de Oscar voor ‘Beste mannelijk bijrol’.

13. Baz Luhrmann (60)

Baz Luhrmann maakt met de film ‘Elvis’ kans op de Oscar voor ‘Beste film’.

14. Ke Huy Quan (51)

Ke Huy Quan is een voormalige kindacteur die vooral bekend is van zijn prestatie in de film ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’. Nu, op zijn 51ste, maakt hij kans op een Oscar voor ‘Beste bijrol’ in de film ‘Everything Everywhere All at Once.’

15. Jamie Lee Curtis (64)

Curtis had haar nominatie voor de Oscar ‘Beste bijrol’ in ‘Everything Everywhere All at Once’ helemaal niet zien aankomen. Het is namelijk al drie decennia geleden dat ze nog eens kans maakte op de prijs. De film werd in totaal genomineerd voor elf Oscars.

16. Brendan Fraser (54)

Acteur Brendan Fraser maakt kans op de Oscar van ‘Beste acteur’ voor zijn prestatie in ‘The Whale’. Die film werd geregisseerd door Darren Aronofsky en Fraser speelt een zwaarlijvige kluizenaar die na de dood van zijn vriend opnieuw aansluiting zoekt bij zijn dochter.

17. Martin McDonagh (52)

McDonagh maakt kans op Oscar voor ‘Beste Originele scenario’ voor de film ‘The Banshees of Inisherin’.

18. Paul Mescal (27)

De 27-jarige Mescal speelt de hoofdrol in de film ‘Aftersun’ en maakt daarom ook kans op de Oscar voor ‘Beste acteur’. ‘Aftersun’ is een aangrijpende film over samenhorigheid, verlies en het maken van herinneringen.

19. Roger Deakins (73)

Deakins is cinematograaf en maakt dan ook kans op de Oscar van ‘Beste cinematograaf’ voor ‘Empire of light’.

20. Michelle Williams (42)

Michelle Williams is een van de hoofdrolspeelsters in Spielbergs film ‘The Fabelmans’. Ze maakt kans op de Oscar voor ‘Beste actrice’.

21. Austin Butler (31)

Austin Butler speelt de rol van Elvis Presley in de film ‘Elvis’. Bijgevolg maakt de jonge ster kans op een Oscar voor ‘Beste acteur’.

22. Cate Blanchett (53)

Actrice Cate Blanchett is genomineerd voor de Oscar van ‘Beste actrice’ voor haar prestatie in de dramafilm ‘Tár’. Daarin speelt ze het lesbische personage Lydia Tár.

23. Brendan Gleeson (67)

De 67-jarige acteur Brendan Gleeson is genomineerd voor ‘Beste Bijrol’ in de film ‘The Banshees of Inisherin’. Een prent die gaat over een levenslange vriendschap die plotseling op de klippen loopt.

24. Steven Spielberg (76)

Regisseur Steven Spielberg sleepte voor deze editie van de Oscars ruim drie nominaties in de wacht met zijn semi-autobiografische prent ‘The Fabelmans’. Zo maakt hij met de film onder meer kans op een Oscar voor ‘Beste film’, ‘Beste regisseur' en ‘Beste Originele scenario’.

KIJK OOK. Lukas Dhont vertelt over zijn film ‘Close’.

LEES OOK