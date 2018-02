Op dit uur mag het iets pikanter: Tatyana Beloy topless op Instagram DBJ

22 februari 2018

22u09

Bron: Instagram 4 Showbizz Tatyana Beloy (32) begint er stilaan een gewoonte van te maken: topless foto's op Instagram. Ook deze week schotelde de actrice haar volgers een nieuw exemplaar voor. Een trend is in gang gezet, zo lijkt het.

De actrice startte haar reeksje met een foto in Malaga. Die viel duidelijk in de smaak bij haar fans.

Januari, Malaga. #happy. #tatytravels Een foto die is geplaatst door null (@tatyanabeloy) op 21 jan 2018 om 14:49 CET

Enige tijd later deelde ze een vervolg. En gelijk heeft ze, ze kan er maar deugd van hebben.

Celebrate life 🙌🏾#goodmorning ☕️❣️ #haveaproductiveday 👊🏾 Een foto die is geplaatst door null (@tatyanabeloy) op 30 jan 2018 om 08:17 CET

Memories take us back, dreams take us forward❣️ #nightnight 💫☀️✨💫 #lustforlife Een foto die is geplaatst door null (@tatyanabeloy) op 19 feb 2018 om 22:40 CET

Ook als actrice gaat Tatyana weleens uit de kleren. In de nieuwe gevangenisserie Gent West op VIER zien we haar vaak naakt opduiken. Er spelen zich heel wat pikante, lesbische seksscènes af waarin we actrice Tayana Beloy naakt te zien krijgen.