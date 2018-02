Op dit nummer leerde Nathalie Meskens haar vriend Nadim kennen EVDB

04 februari 2018

16u26 0 Showbizz Nathalie Meskens was zondagochtend te gast bij Kris Wauters in 'Zot Gedraaid' op Joe. Toen Kris haar vroeg of zij en haar vriend Nadim een liedje hebben, had ze een lief verhaal als antwoord.

Nathalie Meskens spreekt over "haar lief" als ze het over Nadim heeft. Tijdens 'Zot Gedraaid' vertelde ze zondagochtend aan Kris hoe 'Circle' van Bon Iver hun liedje werd.

Verder deelde Nathalie ook nog haar favoriete meezingers. Daar kan Kris zeker over meespreken, hij maakte in die categorie namelijk eens iets gênant mee tijdens het rijden. "Ik zat dus volle bak mee te brullen, tot ik na een minuut doorhad dat er een wagen al een tijdje naast mij reed. Die mensen keken zo van: ‘kijk, de Kris Wauters is aan het zingen’. Redelijk gênant, maar het was grappig!"

Wanneer het gaat over hoe muziek je ook blij kan maken, heeft Natalie een goede aanrader: "De eerste nummers waarmee je ’s morgens wakker wordt, zijn natuurlijk bepalend voor de rest van de dag. Maar als ik Lovely Day van Bill Withers ’s morgens hoor, dan denk ik: awel ja, het gaat een lovely day zijn, godverdikke!"