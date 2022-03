Op dit moment besefte Billie Eilish hoe beroemd ze precies was: “Nog nooit zo bang geweest”

CelebritiesBillie Eilish mag dan nog maar twintig jaar oud zijn, toch is ze al wereldberoemd. Dat was niet altijd makkelijk voor haar, vertelt ze in een interview met V Magazine. Daarin beschrijft ze vreselijke nachtmerries, haar afkeer van het leven en het angstaanjagende moment waarop ze besefte dat ze écht beroemd was.

Op zo’n jonge leeftijd zo beroemd worden als Billie Eilish, makkelijk kan het niet zijn. Dat geeft de Amerikaanse zangeres ook toe in een nieuw interview met V Magazine. Zo blikt ze terug op een moment toen ze zestien was en na drie maanden touren met een vriend ging schaatsen. “Het was een nachtmerrie”, geeft Billie toe. “Ik werd er doodsbang van, want plots was ik gewoon een rekwisiet. Het was een enorme stormloop. Ik ben nog nooit zo bang geweest. Gedurende die drie maanden was ik steeds groter geworden, maar ik besefte dat pas toen ik me in die situatie bevond. Vanaf die dag ging ik nergens meer heen. Ik deed niets meer. Ik was zo geschrokken van wat er gebeurd was en van hoe machteloos ik me toen had gevoeld. En ik had geen beveiliging omdat ik daar geen geld voor had. Ik was zo beroemd dat ik security nodig had, maar ook nog niet zo beroemd dat ik het geld had om daarvoor te betalen.”

50/50

In het nummer ‘NDA’ zingt ze dan ook: “Ik kan amper naar buiten gaan, ik denk dat ik het hier haat. Misschien moet ik eens nadenken over een nieuwe carrière, ergens in Kauai waar ik kan verdwijnen.” Of ze het echt zo verschrikkelijk vindt om beroemd te zijn, wil V Magazine dan ook weten. “Het is echt 50/50", klinkt het bij de zangeres. “Er zijn zoveel dingen die ik nooit had kunnen doen als ik niet had wat ik nu heb. En er zijn zoveel dingen die ik nooit meer kan doen. Dat is eng: dat woordje ‘nooit’.”

Door therapie en meditatie slaagde ze er wel in om een zwarte periode uit haar leven - waarin ze bijvoorbeeld verschrikkelijke nachtmerries kreeg - grotendeels achter zich te laten. “Het hielp me door een hele duistere situatie waarin ik me bevond. Ik lag miserabel in bed, midden in de nacht, op een tourbus. Ik wilde niet meer doen wat ik deed. Het was zo'n duistere periode waarin ik - helaas - een afkeer had van het leven. Daar voel ik me slecht over, want ik had geen reden om wrok te koesteren. Ik deed dingen die leuk waren. Ik had alleen geen plezier toen ik ze deed.”

