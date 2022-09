Op de set met erotisch videograaf Dennis Claes: “Op het moment dat ik porno aan het draaien ben, heb ik geen tijd om opgewonden te raken”

De Wereld van NanoeIn de nieuwe aflevering van de HLN Original ‘De Wereld van Nanoe’ ontmoet OnlyFans-ster Nanoe Vaesen Dennis Claes (41). Naast zijn job als IT-manager, maakt Dennis ook erotische en pornografische video’s. Met zijn bijzondere muziekvideo’s wil Dennis het begrip porno naar een hoger niveau tillen. Maar hoe gaat het er echt aan toe op zo’n pornoset? En wat valt er vandaag te verdienen in de sector? Ontdek het hierboven in de nieuwe aflevering van ‘De Wereld van Nanoe’.

In de HLN Original-videoreeks ‘De Wereld van Nanoe’ geeft sekswerker Nanoe Vaesen de kijker een unieke blik op de Belgische seksindustrie. Jaarlijks draait de sector een omzet van meer dan één miljard euro en nu sekswerk uit het strafrecht is gehaald durven meer mensen uit de anonimiteit te treden. Nanoe gaat mee op stap met high class escorts, pornografen, fetisjisten en bezoekt parenclubs en massagesalons. De Wereld van Nanoe is exclusief te bekijken in de app van HLN. Elke vrijdag een nieuwe aflevering, 8 weken lang.

Wie op pakweg de dijk in Blankenberge een enquête organiseert naar de bekendste pornoregisseur van Vlaanderen komt nog altijd bij namen als Eddy Lipstick en de onvermijdelijke Dennis Black Magic terecht. Sinds de wereld ‘Onlyfans’ leerde kennen, klopt ondertussen een hele nieuwe generatie Vlaamse pornoregisseurs op de deur. Één van de namen die steeds feller klinkt in de wereld van de erotische cinema is die van Dennis Claes, een 41-jarige IT-manager met Limburgse roots en een liefde voor beeldtaal. Zelf noemt hij zich dan ook liever geen pornoregisseur maar eerder een erotisch videograaf.

Quote Bij mij zal je nooit lichaams­sap­pen zien vloeien. Ongetwij­feld zal dat heel wat mensen opwinden, maar da’s voor mij geen primair doel. Dennis Claes, Erotisch videograaf

“Ik heb veel respect voor het werk van iemand als bijvoorbeeld Elise Van Vlaanderen, die toch wel een mooie carrière in de pornosector heeft opgebouwd, maar zelf ben ik met een heel ander genre porno bezig. Ik maak met ‘Sensual-X’ vooral pornografische video’s die in een muziekvideoformat gepresenteerd worden. Verwacht bij mij geen mainstreamporno zoals je die op Pornhub kunt vinden. Ik doe bijvoorbeeld geen anaal, geen cumshots,…niks wat als ‘plat’ beschouwd kan worden. Bij mij zal je nooit lichaamssappen zien vloeien. Ongetwijfeld zal dat heel wat mensen opwinden, maar da’s voor mij geen primair doel. Ik wil echt dat mensen een soort wow-gevoel krijgen na het zien van mijn video’s”

IT-manager

Een mission statement die Dennis geen windeieren legt. “Het is momenteel heel erg druk. Ik krijg enorm veel boekingen binnen en dat uit alle hoeken van Europa. Vooral van studio’s en productiehuizen, maar ook nog steeds van Onlyfans-modellen, escortes en particuliere klanten.” Ondanks dat Dennis het aantal bestellingen voor zijn video’s amper bij kan houden, blijft hij actief als manager bij een IT-bedrijf. “Ik hou van het evenwicht. Ik heb heel hard moeten werken om te komen waar ik nu sta in de IT-wereld. Ik wil dat niet zomaar weggooien. Bovendien betekent die job zekerheid voor mocht het in de wereld van de erotische videografie even wat minder gaan. Mijn IT-collega’s zijn op de hoogte van wat ik na mijn uren presteer. Dat levert soms leuke babbels aan het koffieapparaat op, maar verder gaat het niet. Of mijn collega’s ook abonnee zijn op mijn kanaal? Iedereen kan anoniem inschrijven.”

Creatief proces

Dennis is een echte workaholic, een vrouw en kinderen heeft hij niet. “Een relatie zou voor mij nooit werken. Niet vanwege het feit dat ik pornografische content maak, gewoon omdat ik amper tijd heb. Ik werk elke dag van 10 uur ’s ochtends tot na middernacht. Ik beleef echt mijn passie. Zo’n creatief proces dat is voor mij het absolute summum. Mensen vragen mij wel eens of ik nooit opgewonden raak op de set, maar daar draait het niet om. Wel om het vinden van het juiste shot, het juiste licht, de expressie op de gezichten van de modellen,…. Om de productiekost te drukken werk ik volledig alleen, dat betekent dat ik met best wel wat dingen rekening moet houden. Op het moment dat ik aan het draaien ben, heb ik geen tijd om opgewonden te raken. Wat niet wil zeggen dat we ons niet amuseren op de set. Integendeel, zowel de modellen als ik genieten volop van wat we doen. In de jaren ’90 werd porno vaak geassocieerd met vetzakkerij, maar die tijd ligt gelukkig al lang achter ons. Dit is een vak met echte vakmensen die een bijzonder grote passie koesteren voor wat ze doen.”

Vrouwelijke content

En dan zijn er nog de kijkers. “Ik werk voor een erg specifieke doelgroep. Mensen die op zoek zijn naar een stijlvollere vorm van porno. Opvallend is dat je in mijn klantenbestand heel veel vrouwen terug zal vinden. Daarmee is het stigma dat vrouwen geen porno kijken meteen ook doorbroken. Meer en meer vrouwen zijn zelfs actief op zoek naar pornografische content, maar vaak andere content dan wat je bijvoorbeeld op Pornhub zal vinden. Het cliché dat mannen vooral penetraties willen zien en vrouwen van mooiere dingen houden bestaat echt. Al zijn er ook gewoon vrouwen die van platte porno houden. Ik spreek dan ook nooit een waardeoordeel uit. De porno die ik maak is niet beter, gewoon anders.”

Quote Vrouwen kijken dan wel graag porno, ze zijn veel minder geneigd om ervoor te betalen. Dennis Claes, Erotisch videograaf

Cinefiele droom

Dennis weigert zijn zogenaamde ‘female porn’ big business te noemen. “Vrouwen kijken dan wel graag porno, ze zijn veel minder geneigd om ervoor te betalen. Maar ik klaag niet. Ik verdien heel goed mijn boterham en kan doen wat ik altijd heb willen doen. Sinds kort werk ik samen met het Amerikaanse productiehuis ‘Sssh.com’. Dankzij die samenwerking kan ik mijn cinefiele droom beleven. Daar is het mij altijd om te doen geweest. Dat was zo toen ik als 16-jarige gast foto’s nam tijdens een schoolreis aan Parijs, dat blijft zo als ik op de set sta met pakweg Nanoe Vaesen.”

