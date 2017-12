Op de première van de Samson Kerstshow: "Wij amuseren ons en dat voelt het publiek" DBJ

Wie Kerstmis zegt, zegt de kerstshow van Samson en Gert en dat is dit jaar uiteraard niet anders. We gingen een kijkje nemen in Plopsaland waar de première gisteren plaatsvond. "Dit jaar is de show misschien iets spannender dan andere jaren, maar uiteindelijk komt ook nu alles weer goed hoor", stelt Gert Verhulst iedereen gerust. Er viel ook heel wat schoon te bespeuren zoals grote Samson-fans Bert Verbeke en Dorothee Dauwe, maar ook Kristel Verbeke: "Mijn favoriet is de Samsonrock".

