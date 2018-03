Op bezoek bij 'Familie': wat spookt Kürt Rogiers uit in zijn kleedkamer? SD

26 maart 2018

17u30

Bron: Kameraki 0

Kurt Rogiers gunt ons een unieke inkijk in zijn kleedkamer van 'Familie' bij TvBastards. "Er wordt soms romantisch en grotesk gedaan over de Vlaamse showbizz", vertelt hij. "Maar als je onze kleedkamer bekijkt, dan zie je dat het eigenlijk niet veel soeps is." Douchen doet hij er niet. Maar wat dan wel?