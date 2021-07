Op bezoek bij de Verhulstjes in Saint-Tropez: “Brigitte Bardot woont om de hoek, ik heb haar al horen niezen”

Showbizz“Het is er belachelijk duur, maar ik voel me er gelukkig”. Gert Verhulst (53) was kort en bondig toen hij dit voorjaar bekendmaakte dat hij in Saint-Tropez een tweede verblijf had gekocht. Tijdens ons bezoekje aan zijn villa is hij uitvoeriger: “Brigitte Bardot woont hier om de hoek, de geest van Louis de Funès is bijna tastbaar én ik kan ’s morgens te voet naar de bakker: ik kan hier heel oud worden, denk ik.”