Op avontuur met Kuifje of een betoverende Pixar-film over de schoonheid van het leven: deze animatiefilms voor jong én oud moet je streamen

Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste films, series en docu’s. Deze week zetten we enkele topfilms voor de hele familie in de kijker: een spannende verfilming van Kuifje op Streamz , een mythisch wolvensprookje op Apple TV of een geanimeerde Spider-Man op Netflix. Sluit de verlengde paasvakantie gezellig af voor de buis!

1. ‘De avonturen van Kuifje: Het geheim van de Eenhoorn’ (2011)

Na de dood van striptekenaar Hergé in 1983 nam Steven Spielberg al een optie op de rechten van de wereldberoemde stripreeks over reporter Kuifje en zijn trouwe viervoeter Bobbie. Het duurde uiteindelijk tot 2011 vooraleer de Hollywoodlegende en producer Peter Jackson (‘The Lord of the Rings’) een stukje Belgisch cultureel erfgoed tot leven brachten met de verfilming van ‘Het geheim van de Eenhoorn’, het elfde album uit de reeks. Dankzij ‘motion capture’, waarbij wordt gebruikgemaakt van echte acteurs, vertoont de 3D-animatie erg realistische gezichtsuitdrukkingen en bewegingen. Op Streamz vindt u trouwens ook de Nederlandstalige versie, met de stemmen van onder anderen Jelle Cleymans en Karel Deruwe.

‘De avonturen van Kuifje: Het geheim van de Eenhoorn’ - nu te zien op Streamz

‘Soul’ (2020) – Disney+

Eind 2020 voegde Pixar, de filmstudio achter ‘Toy Story’ en ‘Finding Nemo’, een zoveelste filmparel voor alle leeftijden toe aan zijn indrukwekkende lijst. In het betoverende ‘Soul’ maakt u kennis met Joe Gardner (stem van Jamie Foxx), een muziekleraar die een unieke kans krijgt om in de beste jazzclub van de stad te spelen. Door een fataal ongeluk belandt zijn ziel echter in ‘The Great Before’, waar nieuwe zielen hun persoonlijkheden ontwikkelen. Terwijl Joe hemel en aarde beweegt om terug te keren, tracht hij zijn reisgezel - ‘ziel 22’ – van de schoonheid van het leven te overtuigen. Op de 93ste Oscaruitreiking (26 april) komt ‘Soul’ in aanmerking voor drie gouden beeldjes, waaronder beste animatiefilm.

‘Soul’ - nu te zien op Disney+

‘Spider-Man: een nieuw universum’ (2018) – Netflix

Weinig franchises werden sinds 2002 zo vaak nieuw leven ingeblazen als die rond Spider-Man. Het oorsprongsverhaal van de superheld lijkt al ontelbaar keren te zijn herkauwd, maar dat gebeurde nog nooit met zo’n creatieve twist als in ‘Spider-Man: een nieuw universum’. Dit keer geen blockbuster met Tobey Maguire, Andrew Garfield of Tom Holland, maar een even kleurrijke als knotsgekke animatiewereld waarin tiener Miles Morales het met andere Spider-Mans – die in allerlei gedaantes opduiken uit alternatieve universums – opneemt tegen booswicht Kingpin. Heerlijk verfrissend voor al wie de avonturen van de New Yorkse webslingeraar al van jongs af volgt.

‘Spider-Man: een nieuw universum’ - nu te zien op Netflix

‘Wolfwalkers’ (2020) - Apple TV+

Dit slotstuk uit regisseur Tomm Moores meesterlijke trilogie over Keltische folklore werd eind vorig jaar lyrisch onthaald. In het Ierland van 1650, een periode vol bijgeloof en magie, reizen jager Bill Goodfellowe en zijn dochter Robyn naar Kilkenny om de laatste roedel wolven uit te roeien. Alles verandert echter wanneer Robyn bevriend raakt met de vrijgevochten Mehb, die deel uitmaakt van een mysterieuze stam wiens leden ’s nachts in wolven kunnen transformeren. De prachtige handgetekende animatie van de Ierse filmstudio Cartoon Saloon heeft veel weg van een sprookjesboek, en zal jong én oud beroeren. Nóg straffer is de diepere betekenis die erachter schuilt, met terugkerende maatschappelijke thema’s als girlpower, het bedreigen van de natuur en zelfs kolonialisme. ‘Soul’ heeft er een te duchten concurrent bij op de nakende Oscaruitreiking voor beste animatiefilm.

‘Wolfwalkers’ - Nu te zien op Apple+

