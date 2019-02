Oostenrijk is zo passé, het grootste après-skifeestje vind je gewoon in ’t Sportpaleis Jolien Boeckx

17 februari 2019

11u16 0 Showbizz Voor het grootste après-skifeestje van ’t land moest je afgelopen nacht niet in Oostenrijk zijn, het Sportpaleis in Antwerpen was the place to be. Van Willy Sommers tot de enige echte Anton Aus Tirol: 12.500 feestvierders in lederhosen gingen uit de bol op de eerste Moose Bar XXL.

Zelfs het plafond van het Sportpaleis was voor de gelegenheid weggewerkt door een houten exemplaar om het gevoel van een après-skihut helemaal te doen opleven. Én er passeerden - jawel - echte skiliften heen en weer in de lucht. Het enige dat ontbrak was echte sneeuw, maar geen enkele van de 12.500 feestvierders - opgedoft in de gekste lederhosen en meest sexy decolletés - die daar ook maar één seconde bij heeft stilgestaan. De eerste Moose Bar XXL was een megasucces dat tot 5 uur deze ochtend duurde.

Op de affiche onder andere: De Romeo’s, Viktor Verhulst en Kobe Ilsen, DJ Ötzi van ‘Anton Aus Tirol’, Paul Elstak en Willy Sommers. “Wat was me dat voor een feestje”, reageert die laatste. Sommers bracht amper drie nummers, waaronder uiteraard ‘Laat De Zon In Je Hart’, maar die waren genoeg om het dak eraf te blazen. “Ik heb hier zò hard van genoten! Al die jongeren die op mijn muziek door het lint gaan, da’s fantastisch. Een beetje zoals met Pukkelpop.”