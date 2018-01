Oorzaak bekend: Barbie ‘Oh Oh Cherso’ opgenomen na overmatig drugsgebruik TDS

18u59

Bron: BUZZE 0 bruno Showbizz Realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, is afgelopen vrijdag thuis buiten bewustzijn geraakt door overmatig drugsgebruik. Dat meldt manager Jake Hampel dinsdag namens de familie van Samantha. Op dit moment verkeert ze in redelijk goede gezondheid en zet ze haar herstel voort in een gespecialiseerde kliniek.

Nadat Samantha thuis bewusteloos werd aangetroffen, is ze direct afgevoerd naar het ziekenhuis. De twee kinderen die Samantha heeft met haar ex Michael worden opgevangen door hun vader en de familie van de Haagse.

Hampel verzoekt iedereen de realityster rust te gunnen voor haar herstel. "Het eerste en enige belang van de familie is om Samantha in alle rust te laten herstellen. Dat is ook Samantha's wens. Dat kan alleen als ook de omstandigheden rond haar verblijf en haar persoon en de familie rustig zijn. Daarom vragen we iedereen met klem, fans en pers, om Samantha, Michael, de kinderen en de familie nu rust te gunnen. Tenslotte willen Samantha en de familie iedereen bedanken die steun heeft betuigd."