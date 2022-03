Oorlogsbeelden raken Rani De Coninck diep: “Ik schaamde me dat ik een mens ben”

Net zoals bij iedereen die tegenwoordig naar het nieuws kijkt, komen de beelden van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne hard bij haar binnen. “De beelden van een gebombardeerd kinderziekenhuis in Oekraïne blijven aan m’n ribben plakken. Vrouwen die nieuw leven op de wereld aan het zetten waren, kinderen,… werden het hulpeloze doelwit van een zieke geest. Ik wist niet wat ik zag. Schaamde me. Diep. Dat ik een mens ben. En dat onze soort blijkbaar in staat is tot zulke onmenselijke gruweldaden.”

“Leven dat wordt doorgegeven, is het wonderlijkste dat er bestaat. Daar kán je als mens niet tussenkomen. Kinderen zijn altijd al mijn zwakke plek geweest. Mijn eigen kinderen in de eerste plaats. Maar ook al die andere onschuldige, eerlijke wezentjes. En dus moést mijn verdriet er even uit. Terwijl ik in m’n potten stond te roeren, waren ze daar ineens. Massaal. Ik had ze ook nu weer kunnen verstoppen, mezelf opkalefateren en straks een happy foto met je delen. Maar ik koos ervoor om dat es niét doen, want we doen dat te vaak. Tranen zijn ok. We moeten er ons niet voor schamen en ze mogen gerust delen met elkaar, want gedeelde pijn is lichter om dragen… Intussen zijn m’n tranen weer gedroogd, heb ik een douche genomen, een felle jurk aangetrokken, met de zon op m’n neus een koffietje gedronken en beslist om er weer hélemaal voor te gaan. Jij ook?”