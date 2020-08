Oorlog tussen Vlaamse YouTube-sterren loopt uit de hand: “We krijgen doodsbedreigingen, dit moet stoppen” SDE

24 augustus 2020

24 augustus 2020

Het is ruzie in YouTube-land. Een erg kritische video van de Vlaamse Nathan Vandergunst (21), beter bekend als Acid, over een muziekvideo van het Herzeelse koppel Céline Dept (20) en Michiel Callebaut (24) leidde tot ruzie en een eerste 'strike'. Intussen is de situatie helemaal uit de hand gelopen en krijgt het duo naar eigen zeggen doodsbedreigingen. "Laat ons gewoon gerust", klinkt het in tranen.

Zo'n week geleden besloot Acid om in z'n nieuwe filmpje te kijken naar de trending YouTube-video’s in ons land. Op nummer twee op dat moment: de muziekvideo voor ‘Zo Bijzonder', een nummer van CEMI, zoals Céline en Michiel zichzelf noemen. Zij zijn de grootste Vlaamse YouTubers op dit moment, en daarmee rechtstreekse concurrenten van Acid, die jarenlang die plek bekleedde. De twee hebben overigens ook het grootste TikTok-account in Vlaanderen.

Acid filmt z'n reacties op ‘Zo Bijzonder’, al zijn die weinig positief. “Hoelang kan je hiernaar kijken zonder dood te vallen?”, vraagt hij zich bijvoorbeeld af. En wanneer Céline en Michiel zingen dat wie hen niet kent, een boomer is (een lid van de babyboomgeneratie, red.): “Nee, de mensen die jullie niet kennen zijn geen boomers. De mensen die jullie niet kennen hebben gewoon geen kanker. Hoe graag zou ik ‘s morgens wakker worden en dit niet weten ...”

“Dat zij de nummer één van België zijn, dat kan me niet zo veel schelen", besluit hij. “Maar dat ze superveel kinderen brainwashen met deze slechte beat?”

Het is niet omdat ik iets niet goed vind, dat het pesten is. Acid

Eén strike

Een week later komt Acid met een nieuwe video over z'n concurrenten. ‘Céline en Michiel proberen mijn channel te verwijderen', heet die. Daarin vertelt de YouTuber dat hij een strike gekregen heeft en dat de video in kwestie offline is gehaald. Een ‘strike’ is een soort waarschuwing van YouTube. Wie drie strikes heeft, kan z'n profiel kwijtraken - iets dat Acid al eens eerder is overkomen. “Twee volwassen mensen hebben m’n video gestriked omdat ik aan het cyberpesten ben", lacht hij ongelovig in de video. “Heb ik de YouTube-regels dan overtreden?” Hij vervolgt: “Ik heb m'n gepeperde mening gegeven over hun k*tlied. Dat is niet cyberpesten. Het is niet omdat ik iets niet goed vind, dat het pesten is. Dit is kritiek met een beetje satirische humor on the side. En dat mag blijkbaar niet."

De YouTuber is echter niet van plan om zich te laten doen. “Ik ben wel van het principe: oog om oog, tand om tand”, waarschuwt hij. “Trek die strike in, of ik schiet jullie kanaal naar de maan." En dat wil hij doen via de COPPA-wetgeving (Children’s Online Privacy Protection Act, red.). “Als je video’s gemaakt zijn voor kinderen waarvan de gemiddelde leeftijd twaalf jaar is, dan mag je geen advertenties tonen", legt hij uit. “Als YouTuber moet je dat zelf aangeven, maar veel YouTubers doen dat niet omdat je zo geen inkomsten hebt. Maar zo plegen ze wel de grootste misdaad van YouTube." En met ‘ze’ verwijst Acid dus onder meer naar Céline en Michiel, die volgens hem hun video’s duidelijk op jonge kinderen richten, maar toch advertenties tonen. Als ze hun strike tegen hem niet intrekken, zal hij hierover verdere stappen ondernemen, klinkt het.

Hij heeft meerdere malen gezegd dat wij een strike hebben ingezet tegen zijn kanaal, waardoor wij nu massa’s haat krijgen. Maar voor alle duidelijkheid: dat is een leugen. Céline en Michiel

Leugens

Amper een dag later reageren Céline en Michiel in een eigen video. “Er is een probleem", klinkt het daarin. “Er is een Belgische YouTuber die continu leugens zit te verspreiden, die zijn fans aanzet tot haat tegenover ons", vertelt Céline ontzet. “Onze fans krijgen doodsbedreigingen en ik ook. Da’s niet leuk." Een deel van die bedreigingen delen ze in de video. “Wat een kankervideo", staat er bijvoorbeeld te lezen. Of: “Ik hoop dat ze sterven.”

Michiel vervolgt: “Hij heeft meerdere malen gezegd dat wij een strike hebben ingezet tegen zijn kanaal, waardoor wij nu massa’s haat krijgen. Maar voor alle duidelijkheid: dat is een leugen. YouTube heeft die strike gegeven. Een YouTuber kán een andere YouTuber geen strike geven, dat kan alleen als het gaat om auteursrechten. Maar hij heeft duidelijk laten zien dat de reden hier de ongepaste inhoud was. Daarom heeft YouTube het gedaan, wij kunnen zoiets niet."

Tranen

“We kunnen dus geen strike intrekken als we die niet zelf hebben uitgedeeld. Wij hebben niets misdaan, laat ons gewoon gerust", voegt een duidelijk geëmotioneerde en huilende Céline er nog aan toe. Dat Acid mensen die naar hen kijken linkt aan kanker, vindt ze niet kunnen. “Céline haar broer heeft kanker gehad, mijn oma is er een aantal weken geleden aan overleden", legt Michiel daarop uit. De vele berichten en doodsbedreigingen leidden er echter wel toe dat het koppel overweegt om te stoppen met YouTube, zeggen ze. “Iemand verklaart een oorlog aan ons. Wij willen gewoon positieve video’s maken", klinkt het dan ook. “Als iemand een video over ons wil maken, doe maar! Maar doe het met respect."