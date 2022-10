‘Oops... I Did It Again’? Britney Spears gaat (alweer) volledig naakt op Instagram

Showbits Na 'Rebel' kijken Adil El Arbi en Bilall Falah naar de toekomst: “We dromen van een musical”

Vanaf vandaag kan het grote publiek gaan kijken naar ‘Rebel’, de nieuwe film van Adil El Arbi en Bilall Falah, hun meest persoonlijke project. En dat niet alleen om het jongere broertje van Adil erin meespeelt. Het gaat over Belgische jongeren die zich in Syrië aansluiten bij IS en mee gaan vechten. Een oorlogsfilm dus, maar ook een musical. En toch wel heel merkwaardige combinatie. “Dit is nog nooit eerder gedaan en het proeft naar meer. Want ooit willen we ook een echte musical regisseren”, vertellen de twee in een nieuwe Showbits.

