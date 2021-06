Oom van Kate Middleton noemt haar een ‘grote verzoener’: “Ze probeert de band tussen Harry en William te redden”

Goldsmith, die momenteel op Ibiza woont, volgt het leven van de hertogin op de voet. “Harry moet stoppen met zijn zelfzuchtige acties, voor er helemaal geen sprake meer is van een relatie om opnieuw op te bouwen”, klinkt het. “Zijn familie was erg aangedaan toen ze zijn interviews op tv zagen.” In zijn nieuwe Apple TV+-programma ‘The Me You Can’t See’ vertelt Harry onder andere over zijn ‘moeilijke jeugd’, en het feit dat zijn vader Charles hem in de steek heeft gelaten. “Dat waren gesprekken die in privé gevoerd moesten worden, niet op internationale televisie.”

“Hij heeft zijn familie echt gekwetst”, gaat Goldsmith verder. “Maar als iemand terug vrede kan brengen, dan is het Kate wel. Ze probeert te bemiddelen tussen de twee broers, al is dat niet simpel. Maar elke vezel van haar lichaam staat in het teken van vrienden maken en doen wat het beste is voor iedereen. Of ze in haar opzet zal slagen, weet ik niet, maar ze doet wat ze kan.”

Van de ‘zware lasten’ waar Harry over spreekt, heeft Kate volgens Gary geen weet. “Ze is heel gelukkig bij de koninklijke familie en ze heeft daar een goed leven. Ze is dan ook een kei in haar job, ook al ligt ze constant onder een vergrootglas. Ze is geboren om ooit koningin te worden, ik ben er zeker van dat ze dat goed gaat doen.” Ook over haar echtgenoot, William, heeft hij geen kwaad woord te zeggen. “Hij is een hele vriendelijke kerel. Toen ik hem voor het eerst ontmoette was het net alsof Kate een doodnormale jongen mee naar huis had gebracht, geen prins. Ik ben wel meteen tegen mijn maten gaan vertellen: wow, dit is echt serieus. Ik denk dat ik de oom ga worden van een koningin”, lacht hij. “Maar over haar welzijn maak ik me echt geen zorgen. Ze zit daar goed. Kate is nog mooier aan de binnenkant dan aan de buitenkant, dus hopelijk kan zij de monarchie terug in goede banen leiden.”

