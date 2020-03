Ook Zita en Nono, de kinderen van Koen Wauters, zitten thuis vanwege corona: “Ze mogen niet 3 weken lang op hun Playstation spelen” MVO

14 maart 2020

09u00

Bron: Radio 2 2 Showbizz De nieuwe maatregelen tegen corona treffen iedereen, en dus ook onze BV’s en hun kinderen. Zita (15) en Nono (13), de kroost van Koen Wauters (52) en zijn ex-vrouw Valerie De Booser, moeten dus ook drie weken lang thuisblijven van school. Dat betekent echter niet dat het alleen nog speeltijd is, aldus Koen vanochtend op Radio 2.

“Zita en Nono zijn plots drie weken thuis”, legt Koen uit. “Op zich geen probleem, want ik ben nu ook vrij.” Alle concerten van Clouseau zijn namelijk geschrapt uit voorzorg. “We gaan er niet over zeuren, dat helpt toch niet. Iedereen zit in hetzelfde schuitje.”

Zijn kinderen moeten wel niet verwachten dat ze drie weken stil mogen zitten. “Ze mogen niet de hele tijd op hun Playstation zitten, he. Dat dacht ik niet! Ik zei al dat ze misschien eens gezelschapsspelletjes moeten spelen of een boek moeten lezen. Want drie weken niets doen, dat krijg ik niet over mijn hart. Het zijn uiteraard wel twee pubers, dus het is moeilijk om dat verkocht te krijgen”, lacht hij. Verder is hij van plan om zelf wat extra tijd met zijn kinderen door te brengen, zo lang de maatregelen van kracht zijn.