Ook zij doen mee: An Lemmens en dochter Zappa-Rosa geregistreerd voor orgaandonatie

TDS

20 september 2018

15u17

Bron: VTM 0

Frances Lefebure deed in 'Make Belgium Great Again' een oproep om zo veel mogelijk mensen te overtuigen om zich te registreren als orgaandonor. An Lemmens gaf vandaag alvast het goede voorbeeld: zij ging zichzelf en haar dochter Zappa-Rosa laten registreren voor orgaandonatie.