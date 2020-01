Ook VRT-gezicht Annemie Struyf gaat maandag niet staken SDE

26 januari 2020

14u46

Bron: Instagram 0 Showbizz Eind vorige week schreef MNM-dj Tom De Cock (36) nog een open brief waarin hij uithaalde naar de vakbonden van de VRT. Hij vermeldde ook dat hij komende maandag - de dag waarop de VRT normaal gezien staakt - wél zou gaan werken. Dat voorbeeld wordt nu gevolgd door tv-gezicht Annemie Struyf (58).

De brief van De Cock kwam er als reactie op de algemene stakingsdag van komende maandag bij de VRT. Die wordt georganiseerd uit protest tegen het ontslag van CEO Paul Lembrechts. De drie vakbonden riepen daartoe op. 24 uur lang zal er een aangepaste minimumprogrammatie zijn. Maar niet iedereen blijkt daarachter te staan. Tom De Cock schreef al: “De VRT staakt niet. Maandag staken de vakbonden. De VRT is véél meer dan dat mysterieuze, eerder bescheiden percentage misnoegde werknemers.” Ook Annemie Struyf lijkt het daarmee eens te zien. Op Instagram post zij een lang bericht. “Ik ben werknemer van de VRT, en ik ga maandag met veel plezier aan het werk”, begint ze. “Waarom? Omdat ik mijn werk bijzonder graag doe en bezig ben aan een fijn programma, waarmee ik de VRT-kijker binnenkort hoop te plezieren.”

“Dus sorry, vakbond, ik staak niet mee maandag. Omdat ik mij niet vertegenwoordigd voel door jullie. Sterker nog, ik voel mij echt oncomfortabel als jullie pretenderen in mijn naam te spreken om de ene te demoniseren en de andere heilig te verklaren. Zo zit de wereld niet in elkaar. Het leven is geen western, met aan de ene kant de good guy en aan de andere kant de bad guy”, vervolgt ze. “Dus sorry vakbond, maar ook sorry pers en media, ik herken mij niet in jullie berichtgeving over de VRT. Hoe jullie smullen van geruchten en conflicten en op basis van meningen een finaal oordeel vellen. Hoe jullie polariseren, partij kiezen, karaktermoord plegen, demoniseren en ophemelen, zonder kennis van zaken. Dit gaat al lang niet meer over het belang van de VRT. Dit is louter stemmingmakerij, elke deontogische grens voorbij. Vertel mij niet dat de VRT-medewerkers en de vele externe bedrijven hier een boodschap aan hebben. Wie de VRT niet genegen is, smult van deze heisa en wrijft zich in de handen bij zoveel intern conflict. Wie de VRT wel genegen is, is verdrietig en verontwaardigd.”

“Dus ja, ik ben triest en verontwaardigd”, schrijft ze. “Bij een vorige staking kreeg ik een uitbrander van een vakbondsman omdat ik niet wilde meestaken. Dus bleef ik die dag stiekem thuis doorwerken. Deze keer zal ik ook doorwerken, maar niet meer stiekem. Deze keer heb ik geen zin meer om mij te verbergen. Want ik hou van mijn job en ik tel mijn uren niet. Dat heb ik nooit gedaan en zal ik ook nooit doen. Ik ben gepassioneerd met mijn werk bezig en begrijp niet waarom ik maandag zou moeten staken. Ja, dat is de cruciale vraag. Waarom zouden wij maandag eigenlijk moeten staken? Om nog wat meer olie op het vuur te gooien? Neen, daar pas ik voor. En velen met mij, dat verzeker ik u.”