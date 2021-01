Ook voor Pascal Braeckman zijn het zware tijden: “Als ik morgen 10 euro per uur meer vraag, heb ik geen werk meer”

Showbizz“In de maanden dat ik niet kon werken, vielen wij volledig terug op het inkomen van mijn vrouw”, zegt Pascal Braeckman (59). De coronacrisis zette Vlaanderens bekendste geluidsman, die we geregeld in ‘Reizen Waes’ in beeld zien, aan het denken. Een gesprek over zijn eigen bedrijfje, zijn maagverkleining, stotteren en de financiële pijnpunten van zijn beroep. “Mijn tarief is hetzelfde als dat van een gast die pas van school komt.”