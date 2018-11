Ook Tourist LeMC treedt op tijdens Rode Neuzen Dag XL DBJ

29 november 2018

15u29 0 Showbizz Ook Tourist LeMC die momenteel een dikke hit scoort met Spiegel, is present op Rode Neuzen Dag XL in het Sportpaleis. Hij is een van de topnamen op de grote apotheose van de actie die gehost wordt door An Lemmens en Niels Destadsbader en morgenavond wordt uitgezonden bij VTM.

Tourist LeMC, ging in op de uitnodiging van Koen Wauters en Jonas Van Geel en zal live zijn grote hit Spiegel brengen. Grote vraag is wie de zanglijn van Raymond van het Groenewoud in het nummer overneemt? Naast Tourist, Jonas, Koen zijn ook al namen als Hooverphonic, Laura Tesoro, Angele, Novastar, Voice Kids-winnares Jade aangekondigd. An en en Niels beloven nog een paar verrassingen tijdens de show.