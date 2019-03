Ook Qmusic en Joe gaan omzichtiger omspringen met muziek van Michael Jackson DBJ

07 maart 2019

15u47 0 Showbizz Net als de radiozenders van de openbare omroep, zullen ook Medialaanzenders Joe en Qmusic na de ophefmakende documentaire ‘Leaving Neverland’ omzichtiger omspringen met de muziek van Michael Jackson. “We geven context waar het kan.”

Vrijdag wordt op Canvas ‘Leaving Neverland’ uitgezonden, de documentaire waarin Michael Jackson concreet beschuldigd wordt van seksueel misbruik tegenover minderjarige jongetjes. De Britse radiozender BBC2 kondigde na de documentaire aan de muziek van Jackson niet meer te draaien en VRT besloot “omzichtiger om te gaan met zijn muziek”. Dat is ook wat de zenders van Medialaan zullen doen.

“We hebben in de programma’s van Q en Joe aandacht besteed aan de documentaire en de klachten ten aanzien van Michael Jackson”, zegt Medialaan-woordvoerster Anja Peleman. “Maar we zullen zijn muziek blijven draaien omwille van Jackson’s grote nalatenschap in de muziekgeschiedenis. In onze radioprogramma’s geven we waar het kan wel de nodige context mee. We pakken het dus pragmatisch aan.”

BBC Radio 2 besloot deze week in alle stilte om geen muziek van Michael Jackson meer te draaien, nu de overleden zanger in de felbesproken documentaire door twee mannen wordt beschuldigd van kindermisbruik. Ook het Noorse radio-station NRK kondigde deze week aan minstens twee weken lang geen songs van de King of Pop meer te zullen spelen.