Ook prins George moet tijdens de vakantie klusjes doen

Muziek Måneskin doet festivalbe­zoe­kers in zwijm vallen: “Werchter, jullie kunnen me krijgen”

De derde festivaldag was amper drie uur ver of het publiek werd al getrakteerd op een eerste muzikaal orgasme. De rockers van Måneskin palmden zonder veel moeite het terrein in, met dank aan veel Italiaanse flair, een streepje bloot en ijzersterke songs. “Werchter, ik heb een zinnetje Nederlands geleerd: je kunt me krijgen.”

3 juli