Ook overspel met vriendin des huizes wordt Marco Borsato niet aangerekend: “Gered door het coronavirus” WN/BDB

18 maart 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Niet zijn affaire met pianiste Iris Hond maar een verhouding met een vriendin des huizes kostte Marco Borsato (53) uiteindelijk zijn huwelijk met Leontine (52). Toch is Nederland verrassend mild voor de overspelige Marco, met dank aan... corona, schrijft Dag Allemaal.

Nadat Marco en Leontine Borsato begin dit jaar bekendmaakten dat hun relatie voorbij was, kwamen er geen details over de scheiding naar buiten. Maar mensen in de omgeving van Marco lieten verstaan dat het Leontine was die de breuk wilde.

Nochtans: toen Marco eerder opbiechtte dat hij een affaire had gehad met pianiste Iris Hond, leek Leontine hem die misstap te vergeven. Een recente verhouding van de zanger met de vrouw van een bevriend koppel, was echter de druppel die de emmer deed overlopen.

Privébezoekjes

De partner van de vrouw doet in het blad Privé een boekje open. “We waren al twee jaar bij elkaar en woonden net twee maanden samen”, zegt hij. “Het ging super tussen ons. Tot ik ontdekte dat zij vreemdging met Marco. Hij zei dat hij m’n vriend was. Ik kwam bij hem en Leontine over de vloer. Ik heb hem ook weleens thuisgebracht als hij te veel had gedronken. En nu weet ik dat die twee de hele tijd ’n affaire hadden! Hij heeft m’n relatie verwoest. Leontine had ook niet door dat er meer aan de hand was.”

Het koppel was al een hele tijd bevriend met Marco en Leontine. Ze gingen af en toe samen op restaurant. Eind vorig jaar bleek echter dat Marco ook vaak romantische privébezoekjes bracht aan de vrouw van het paar. Buren zagen de zanger geregeld, soms wel een paar keer in de week, zijn opvallende Porsche voor de deur parkeren.

Eind vorig jaar confronteerde de man zijn vriendin met z’n vermoedens. Nadat ze ’n paar keer ontkende, biechtte ze de affaire uiteindelijk op. Daarop stapte de man naar Marco. “Ik weet van jullie affaire en ik wil dat je bij haar vandaan blijft”, zei hij. Marco Borsato wist daar niets anders tegenin te brengen dan dat hij het allemaal anders zag. “Maar eigenlijk gaf Marco het daarmee toe. Hij blokkeerde mijn nummer, zodat verdere discussie niet meer mogelijk was. Ik walg van die man!”, aldus nog de bedrogen vriend.

Spijt

Serieuze beschuldigingen, maar toch lijkt het erop dat de Nederlandse fans Marco ook deze misstap niet zullen aanrekenen, zegt De Telegraaf-­journalist Harrie Nijen Twilhaar. “Hier is men veel meer bezig met het coronavirus dan met het overspel van Marco Borsato. Eerder werd het nieuws van zijn scheiding naar de achtergrond verwezen door de beslissing van Matthijs van Nieuwkerk om te stoppen met ‘De Wereld Draait Door’, en nu wordt Marco ‘gered’ door het coronavirus.”

Marco en Leontine hebben nog niet gereageerd en ook de minnares zwijgt in alle talen. Sinds de breuk van Marco en Leontine bekend raakte, verblijft de zanger bij z’n moeder in Alkmaar. Daar herstelt hij van een burn-out.

Volgens bronnen zou ’t niet goed gaan met Marco. Hij zou veel spijt hebben van zijn misstappen. Leontine is het einde van haar huwelijk aan het verwerken op vakantie in Thailand.