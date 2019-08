Ook Olga Leyers gaat de strijd aan met een VTM-kijker in ‘Beat VTM’: “Ik hoop op een mentale uitdaging” DBJ

12 augustus 2019

17u30 0 TV Ook Olga Leyers zal dit najaar beginnen trainen voor het nieuwe ‘Beat VTM’. Samen met Rogiers en zes andere collega’s wordt Olga uitgedaagd door acht onbekende Vlamingen om binnen de 100 dagen een totaal nieuwe discipline aan te leren. Ook Koen Wauters, Nathalie Meskens en Guga Baúl staan al op de lijst. De 3 andere VTM-gezichten die het rijtje vervolledigen, worden later bekendgemaakt.

Kürt en Olga maakten hun deelname vandaag bekend op de radio. Kürt deed dat in de ochtendshow op Joe, die hij tijdens het zwangerschapsverlof van Anke Buckinx samen met Sven Ornelis presenteert. Vanmiddag trok Olga met het grote nieuws richting Q-Beach House in Oostende, waar ze samen met dj Jolien Roets presenteerde.

“Wat een eer om tussen zo’n toppers als Nathalie, Koen en Guga te staan”, vertelt Olga. “Ik hoop dat ik een niet voor de hand liggende taal moet leren of zo, een mentale uitdaging zou leuk zijn. Fysiek gechallenged worden, daar sta ik zeker ook voor open. Maar ik ben wel eerder het type van de explosieve kracht, zoals het boksen. Want iets waar je veel uithoudingsvermogen voor nodig hebt, zoals een marathon, is andere koek. Een creatieve uitdaging ga ik ook niet uit de weg. Al is mijn fijne motoriek heel slecht, dus hopelijk laten ze me niet miniatuurschilderen. Ik laat me alleszins totaal verrassen. Ik hoop alleen dat niemand me uitdaagt om iets te doen met katten, want daar ben ik allergisch voor.”

Door welke onbekende Vlaming en in welke discipline Olga en Kürt worden uitgedaagd komen ze in september te weten in de kick-offaflevering van ‘Beat VTM’. Vanaf dan breekt voor hen een pittige periode aan van intensieve trainingen.