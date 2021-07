Ook Neymar is niet blind voor haar schoonheid: dit is Mishel Gerzig, de nieuwe vriendin van Thibaut Courtois

Rode Duivels Wie is Thibaut Courtois privé? Alleen­staan­de papa van twee met turbulent liefdesle­ven en toekomst in Spanje: “Mijn leven ligt in Madrid”

9 juni Kiezen voor de kinderen, dat is wat Thibaut Courtois (29) deed, toen hij van Chelsea naar Real Madrid verkaste. Hij zal die keuze altijd blijven maken, zegt hij vaak. Dat Adriana (6) en Nicolàs (3) bij zijn ex blijven, vindt hij niet zo erg. “Ze wonen twee straten verder. Wil ik eens langskomen, kan dat zomaar.” Het maakt vooral duidelijk dat zijn thuis en toekomst niet in Bilzen liggen, maar in Spanje. “Ik ben trots op mijn roots, en ik kom graag naar België ... Maar mijn leven ligt in Madrid.”