Ook Nederlandse John de Mol slachtoffer van fake news: “Met Facebook valt geen afspraak te maken” Redactie

10 september 2019

12u30

Bron: AD 0 Showbizz Drie maanden onderhandelen met Facebook levert mediamagnaat John de Mol niks op. Hij wil nu dat de rechter alsnog gaat oordelen over de nep-advertenties waarin zijn naam en foto worden misbruikt: “Er vallen geen afspraken met Facebook te maken”.

John de Mol stapte enkele maanden geleden naar de rechter en eiste maatregelen tegen misleidende bitcoin-advertenties. Daarin werd gebruik gemaakt van zijn foto, ook andere BN’ers werden doelwit. De rechter vroeg beide partijen er eerst onderling uit te komen, en stelde zijn vonnis uit.

In eerste instantie was de mediagigant nog optimistisch over de gesprekken met Facebook, maar het bleek onmogelijk om de afspraken vast te leggen.

De Mol constateert een ‘van het kastje naar de muur-strategie’: “Na drie maanden onderhandelen is mij duidelijk geworden dat er geen afspraken met Facebook te maken zijn op het gebied van de misleidende bitcoin-advertenties. Het bedrijf heeft volgens mij de bescherming van de consument allesbehalve hoog in het vaandel staan”, zo schrijft Talpa in een persbericht.

Rookgordijn

Volgens De Mol heeft hij er alles aan gedaan om tot afspraken te komen. “Afspraken die we tijdens de onderhandelingen met het bedrijf gemaakt dachten te hebben werden vervolgens alsmaar niet vastgelegd in een definitieve overeenkomst. Het bedrijf heeft een rookgordijn van welwillendheid opgetrokken, maar heeft de door mij gewenste maatregelen niet op tijd en niet op de juiste wijze willen vastleggen. Waarom is het zo moeilijk voor Facebook om maatregelen te nemen tegen dit soort advertenties?”



De ondernemer begrijpt Facebook ‘totaal niet’. “En ik vind het stuitend dat een bedrijf dat miljarden winst maakt zijn platform ter beschikking stelt aan criminelen met als doel om onschuldige mensen op te lichten. De enige reden die ik hiervoor kan bedenken is dat nog meer winst toch belangrijker is. Ik kan dit niet langer tolereren en vraag de rechter daarom alsnog het vonnis te wijzigen in deze zaak.”

Facebook

Een woordvoerder van Facebook reageert tegen deze site dat ze net zoals John de Mol ‘van mening zijn dat misleidende advertenties absoluut niet op Facebook thuishoren’. “En we verwijderen deze advertenties zodra we ze vinden. We nemen continue maatregelen om ongeoorloofd en mogelijk schadelijk gedrag te detecteren, en de bijbehorende advertentie-accounts te identificeren en te verwijderen. We hebben hier te maken met oplichters die hun tactieken voortdurend aanpassen om zo detectie te ontlopen. Daarom passen we onze processen continue aan en nemen we maatregelen om misbruik te voorkomen.”



Facebook bevestigt dat de gesprekken met De Mol zijn stukgelopen. “Hoewel we gezamenlijk hebben afgesproken dat we niet ingaan op lopende juridische zaken of de inhoud van vertrouwelijke besprekingen, kunnen we wel bevestigen dat beide partijen in de afgelopen weken geprobeerd hebben een minnelijke regeling te vinden voor de klacht van de heer De Mol, maar tot nu toe zijn deze pogingen helaas te goeder trouw niet gelukt.”