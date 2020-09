Ook Natalia is nu ambassadrice voor Cunina: “Niet ieder kind heeft het goed en daar wil ik iets aan doen” Isabelle Deridder

01 september 2020

14u41 2 Showbizz Eerder toonden Nathalie Meskens (38), Luc Appermont (70), Sofie Devos en Wouter Torfs al dat ze een groot hart hebben voor kansarme kinderen door peter te worden bij de Belgische organisatie Cunina. Nu is ook Natalia overstag gegaan. “Ik wil iets aan die armoede doen”, klinkt het.

Natalia - die vijf maanden geleden voor de eerste keer mama werd - werd zelf peetouder van de achtjarige Binu, een kansarm meisje uit het Himalayagebergte. Door de financiële steun van Natalia kan de Nepalese Binu naar school. “Met de geboorte van Bobbi-Loua besef ik des te meer hoe goed een kind het kan hebben in ons land. Maar er zijn nog veel plekken waar armoede heerst. Daar wil ik iets aan doen”, legt Natalia haar keuze uit.

Dit jaar bestaat Cunina dertig jaar. In die periode heeft de organisatie al meer dan 15.500 kansarme kinderen toegang gegeven tot onderwijs. Het ambassadeurschap van Natalia moet nog meer kinderen op de schoolbanken krijgen. Nathalie Meskens is alvast supertrots dat haar goede vriendin Natalia Cunina steunt. “Je gaat veel kindjes helpen en ik weet dat je dat ongelofelijk goed gaat doen”, klinkt het in een videoboodschap die Nathalie opnam voor de organisatie.

