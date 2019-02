Ook Natalia dient klacht in na ‘fake news’: “Het loopt echt de spuigaten uit” KD/MVO

26 februari 2019

11u50 2 Showbizz Op sociale media duiken er steeds meer nepberichten op over BV’s. Eerder beweerde een Poolse Facebookpagina al dat Op sociale media duiken er steeds meer nepberichten op over BV’s. Eerder beweerde een Poolse Facebookpagina al dat An Lemmens (38) ontslagen was door VTM omdat ze enkel haar eigen schoonheidsproducten wou gebruiken. Nu doet een nieuw vals artikel de ronde over Natalia (38). Ook zij zou gebroken hebben met haar management om haar schoonheidsbedrijf te kunnen blijven behouden. De zangeres reageert verontwaardigd op Instagram en stapt morgen naar het gerecht.

Het valse artikel, dat Natalia op haar sociale media deelde, vertelt hoe de zangeres gebroken heeft met haar management nadat haar verboden werd om verder te werken aan haar eigen schoonheidsbedrijf. Iets wat de zangeres overigens niet heeft. De ex-‘Idool’-finaliste reageert dan ook verontwaardigd op Instagram. “Ik ben iemand die niet veel tijd verspilt aan belachelijke verzonnen roddels, maar het afgelopen jaar loopt het toch echt de spuigaten uit. Na deze dacht ik dat het eens tijd werd om te reageren”, aldus de zangeres. “Ik kan iedereen recht in de ogen kijken, ik heb nog nooit mensen bedot. Ik ben blij dat ik aan jullie kan melden dat dit weeral een leugen is. Mijn carrière kan me misschien ontnomen worden, maar er is niemand die me zal doen zwijgen of doen stoppen met zingen.”

(lees verder onder de foto)

Malafide organisatie

An Lemmens werd eerder ook al het slachtoffer van een soortgelijke praktijk. “Ik verkoop geen huidverzorgingsproducten. Dit is een malafide organisatie die mijn naam en foto misbruikt en vals nieuws post om onwetende mensen hun bankrekening te plunderen”, reageerde zij toen. En ook Hanne Decoutere liet vandaag op de radio weten dat zij slachtoffer werd. “Ik kan er helemaal niets aan doen. Wie zit erachter? Een computersysteem of een mens? Dat is ook een beetje akelig: waarom nemen ze mijn gezicht daarvoor? We leven in een tijdperk waarin we vaak geconfronteerd worden met fake news, maar dat het mij overkomt was toch eventjes raar.”

Het lijstje met BV’s waarvan de naam en het gezicht misbruikt worden, dikt aan. Zo doet er ook al een tijdje een vals artikel de ronde waarbij een foto van nieuwsanker Goedele Wachters (43) wordt gebruikt. “Miljonair geeft zijn fortuin weg op het internet. Enkel een geldig identiteitsbewijs en internettoegang zijn nodig om deel te nemen”, staat onder de foto van Goedele. Wie doorklikt komt vervolgens op een pagina terecht die je naar je bankgegevens vraagt, wat alle alarmbellen natuurlijk doet rinkelen.

Recent diende ook Evi Hanssen (40) een klacht in nadat er valse berichten over haar werden verspreid. Daarin stond dat ze is afgedankt door de Nederlandse tv-zender NPO1. Evi is namelijk ook over de grens een bekend tv-gezicht. Net als bij An en Natalia zou ook Evi’s lijn verzorgingsproducten de reden van het ontslag zijn. “Dit is werkelijk belachelijk”, zegt Evi. “Ze nemen mijn naam en verzinnen een titel waarop mensen zouden klikken. Alleen al door het artikel aan te klikken komen er inkomsten binnen bij die website.”

Koop het niet

“Het is telkens hetzelfde verhaaltje”, beaamt Stijn Peeters - nog steeds de manager van Natalia, wat de valse berichten ook beweren. “De fraudeurs focussen zich op bekende vrouwen en verspreiden valse berichten met telkens hetzelfde narratief: ze verbrak haar contract omdat ze haar eigen makeup niet mocht gebruiken. Nu, die berichten zitten altijd vol spelfouten, dus het is niet onwaarschijnlijk dat ze via vertaalcomputers vanuit het buitenland op ons land afgevoerd worden. Het doel is natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen op die berichten gaan klikken, en daarna op een waarschijnlijk frauduleuze site terecht komen."

Mensen die de producten bestellen krijgen de producten niet, ofwel krijgen ze één keer iets opgestuurd, maar blijft er wel geld van hun rekening gaan. De bekende gezichten die aan de producten worden gekoppeld krijgen daarna vaak onterecht kwade reacties van de mensen die ze zogezegd ‘in het zak hebben gezet’.

“Op dit moment zijn Natalia en de andere slachtoffers blij dat de media aan het licht brengt dat al deze berichten nep zijn. Want we hebben verschillende ongeruste telefoontjes binnengekregen van fans. We hebben hen dan maar verteld waar en wanneer ze nog optreedt samen met Jef Neve! (lacht) Maar het is natuurlijk niet meteen voor iedereen duidelijk dat het om valse berichtgeving gaat. Daarom willen we één duidelijke boodschap meegeven: klik niet op die berichten en koop al zeker de producten niet. Het gaat hier niet om een betrouwbare organisatie en daarvoor moeten mensen zich behoeden.”

Klacht indienen

Net als Evi Hanssen en An Lemmens al eerder hebben gedaan, zal Natalia morgen klacht neerleggen tegen de onbekende leugenaars. “Hoe meer mensen er klacht neerleggen, hoe groter de kans dat ze er iets mee doen, en dat de daders ook gevonden worden”, besluit Peeters.